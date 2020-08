Prince of Persia – Vers un retour très, très proche ?

C’est la rumeur du jour (et ce n’est qu’une rumeur) : un revendeur aurait listé un nouveau jeu Prince of Persia pour PlayStation 4 et Switch. Un leak des plus exotiques, pour une fois, puisque l’info – si c’en est bien une – proviendrait d’un revendeur guatémaltèque !

Les captures d’écran nous apprennent qu’il ne s’agirait pas de nouvelles aventures du Prince de Perse, mais d’un remake. De quel Prince of Persia ? La licence compte tout de même une dizaine de titres, s’étalant de 1989 à 2010. Se basant sur l’aperçu de l’artwork (mais aussi sur le bon sens), les fans de la saga tablent toutefois sur un remake de la trilogie des Sables du Temps, initiée en 2003 sur PlayStation 2, Xbox et GameCube.

L’épisode avait ressuscité la licence et s’était même vu adapté au cinéma en 2010, réalisé par Mike Newell (Quatre Mariages et un Enterrement, Donnie Brasco…) produite par Jerry Bruckheimer sur un scénario écrit par Jordan Mechner lui-même, auteur du tout premier jeu Prince of Persia.

Malgré le peu de crédit qu’on porterait en général à ce genre de leak, nous sommes tout de même forcés de croire qu’il y a du vrai dans cette rumeur, le journaliste Jason Schreier ayant plus ou moins confirmé l’info, non sans malice. Relayant un tweet à propos de ces remakes, il s’est amusé du fait que les jeux Ubisoft étaient assez systématiquement leakés par des revendeurs. Puis, répondant à un tweet incrédule (« je ne crois pas que ce soit vrai »), Shreier a commenté : « Voilà un Tweet qui ne vieillira pas bien » ! Ce qu’on peut appeler une confirmation à peine voilée.

A en croire les images, le jeu sortirait sur PlayStation 4 et Switch en novembre prochain. On ne voit pas pourquoi les Xbox One et PC ne seraient pas non plus concernés par cette sortie…