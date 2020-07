Le retour de Splinter Cell officiellement confirmé !

…mais sous la forme d’une série télé.

Oui, oui, on sait, ce n’est pas bien. Ce n’est pas gentil de jouer avec vos nerfs comme ça, vous y avez cru une demi-seconde et la descente est brutale… Ce n’est donc pas un nouvel épisode du jeu Splinter Cell qui a été annoncé, mais une adaptation sous la forme d’une série animée portée par Netflix.

Mais attendez ! Ça reste une plutôt bonne nouvelle pour les fans de la franchise. D’abord, parce que les adaptations de jeux vidéo, sur Netflix, ont plutôt été réussies jusque-là (The Witcher, Castelvania, etc.). Et puis, les moyens semblent avoir été mis pour obtenir une bonne série. Ubisoft est sérieusement impliqué dans la production, deux saisons ont d’ores et déjà été signées (les premiers travaux doivent donc être vraiment prometteurs…), et c’est Derek Kostald qui s’est vu confier la production du show. Le bonhomme est surtout connu pour avoir écrit les films John Wick (quand même !), et semble se spécialiser dernièrement dans les adaptations de jeux vidéo (le film Just Cause, une série Hitman, entre autres).

Une info pas si surprenante de la part d’Ubisoft, qui investit de plus en plus en dehors du jeu vidéo ces dernières années. Outre les séries et le film mettant en scène les Lapins Crétins, on a pu voir au cinéma le moyen-mais-pas-nul Assassin’s Creed (2016), et sur Apple TV la série Mythic Quest, qui suit un studio de développement de MMORPG (oui, oui, c’est Ubisoft qui produit cette série !).

Alors, ok, une série animée Splinter Cell ne comblera pas les attentes de ceux qui espèrent un nouveau jeu depuis maintenant sept ans et la sortie de Blacklist. Mais 1/ à tous les coups, la série sera meilleure que ne l’aurait été le jeu (les derniers épisodes en date n’étaient pas fou-fou…) et puis 2/ un éventuel succès à la The Witcher donnera peut-être des envies aux studios de développer un nouveau jeu…?