Watch Dogs: Legion fait le point sur son concept “Play as Anyone”

Watch Dogs: Legion dévoile ses fonctionnalités en détails, et trouve une date de sortie pour octobre.

Alors qu’il devait initialement sortir au début de l’année 2020, il nous aura fallu être bien patient avant de revoir en bonne et due forme Watch Dogs: Legion. Cependant, lors du Ubisoft Forward, la présentation à laquelle nous avons eu droit était finalement assez complète pour que notre curiosité soit totalement repue.

Petit point scénario, ce nouvel opus se déroulera à Londres, et suite à un attentat terroriste, le gouvernement décidera de mettre en place une milice privée pour rétablir l’ordre dans la ville. En parallèle, à l’image d’un GTA par exemple, plusieurs personnalités vont vouloir profiter de la situation bancale générale pour tenter de tirer leur épingle du jeu dans le monde des truands, et au milieu de tout cela, vous incarnerez la résistance face à un système qui s’érode complètement.

Cette résistance sera incarnée par plusieurs personnages, et comme le veut le concept initial, vous pourrez en incarner un joli paquet. Si pendant un temps nous avions imaginé pouvoir prendre possession de n’importe quel citoyen à la volée, il en est finalement tout autrement.

En tant que membre de la résistance vous allez pouvoir recruter d’autres personnes afin de les y introduire, et ainsi jusqu’à avoir un maximum de 40 recrues. Là ou cela devient intéressant, c’est que chaque citoyen a des caractéristiques physique différentes, un matériel différent découlant directement de sa situation, et il vous faudra analyser cela au préalable, et choisir ensuite dans le lot de vos recrues, la personnalité la plus adéquate à telle ou telle situation : vieille dame innocente, expert en art martiaux, hacker, hooligan, etc.

Pas de surprise, l’aspect hacking est encore plus poussé afin de permettre un maximum d’interaction avec l’environnement, et comme Londres est réputée pour être l’une des villes les plus surveillées au monde, on devrait vraiment avoir de belles options à explorer. Il y aura donc beaucoup de façon de réaliser une mission, quand bien même Watch Dogs 2 faisait déjà fort dans ce domaine.

Cependant, avec la mise en place du concept “Play as anyone”, il vous sera maintenant possible de prendre possession d’un employé de la société à infiltrer par exemple, et ainsi jouer tout en discrétion, mais de manière frontale, alors que nous avions jusqu’à présent plutôt l’habitude de jouer avec nos petits gadgets pour entrer dans un lieu donné.

Le jeu semble bien en place de ce que l’on peut en voir sur la vidéo, la boucle de gameplay devrait être assez diversifiée grâce au nouveau système pour nous tenir tout du long sans avoir l’impression de recommencer toujours le même genre de missions.

Par contre si le côté néon hip-hop du second opus ne vous avait pas trop plu, Watch Dogs: Legion ne devrait pas réussi à vous réconcilier avec la licence sur ce point. On sent qu’il y a une vraie vision artistique, c’est encore plus assumé qu’avant, mais ce côté on pousse tous les curseurs à fond ne sera peut-être pas du goût de tous.

Les différentes éditions du jeu

Comme toujours avec Ubisoft les différentes éditions en précommande ne sont jamais bien loin après une présentation, et voici ce que vous pourrez avoir du côté de Watch Dogs: Legion :

L’Édition Gold inclura le jeu de base et le Season Pass. À l’intérieur, de futurs contenus concernant l’histoire principale, des missions supplémentaires, de nouveaux personnages, ainsi que le premier jeu Watch Dogs pour ceux qui ne l’auraient pas fait ;

inclura le jeu de base et le Season Pass. À l’intérieur, de futurs contenus concernant l’histoire principale, des missions supplémentaires, de nouveaux personnages, ainsi que le premier jeu Watch Dogs pour ceux qui ne l’auraient pas fait ; L’Édition Ultimate inclura tout le contenu de l’Édition Gold , mais aussi trois nouveaux personnages, de nouveaux masques et quatre semaines de statut VIP permettant de gagner de l’argent in-game plus rapidement ;

inclura tout le contenu de l’Édition Gold , mais aussi trois nouveaux personnages, de nouveaux masques et quatre semaines de statut VIP permettant de gagner de l’argent in-game plus rapidement ; L’Édition Collector représente naturellement le plus gros morceau, incluant l’Édition Ultimate, une réplique lumineuse de 38 cm du masque Couronne DedSec, un accès instantané au masque dans le jeu, un SteelBook, trois stickers ainsi qu’une affiche. Par contre, cette édition sera uniquement disponible sur l’Ubisoft Store.

Enfin, pour terminer, nous avons pu prendre connaissance de la nouvelle date de sortie, une date qui devrait cette fois-ci être définitive. Watch Dogs: Legion sortira donc le 29 octobre 2020 sur, tenez vous bien ça va être long, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia.