un nouveau Splinter Cell confirmé par la voix US de Sam Fischer

Il fût un temps où Sam Fisher dominait le monde du jeu d’infiltration avec ses camarades d’Echelon 3. Une époque bénie pour Ubisoft, tant la saga Splinter Cell avait du succès. Toutefois après deux opus sortis lors de la gen’ de console précédente, notre espion préféré a littéralement disparu des radars. Les rumeurs d’un retour se font néanmoins de plus en plus nombreuses depuis une petite année, et ce qui suit risque de ne pas calmer les attentes des fans.

La “révélation” du jour sort tout droit de la bouche de Luca Ward, voix US de Sam Fisher pour l’intégralité des Splinter Cell. Ce dernier a indiqué dans une interview qu’il était tout à fait sûr qu’un nouveau jeu Splinter Cell verra bientôt le jour :

“Le retour de Splinter Cell sera, je pense, un épisode destiné à conclure la saga, mais les développeurs n’ont pas encore décidé si le jeu sortira pour 2021 ou plus tôt. A l’origine, le jeu devait être livré pour 2020, mais avec tout ce qui s’est passé cette année, certains grands projets ont été arrêtés. D’autres, comme Cyberpunk 2077, sur lequel j’ai presque fini de travailler, ont avancé malgré la tempête.”

Il convient également de noter que Ward s’excuse dans l’interview parce que, dans le passé, il a donné des informations de ce type qui n’étaient pas exactes. Il explique toutefois l’inexactitude de ses propos du fait qu’il reçoit parfois des informations sur un projet à un stade précoce, qui peut changer du tout au tout avec le temps. Il est néanmoins convaincu que le retour de Splinter Cell est “un fait”, de sorte que la vraie question pour ce nouvel opus est “quand arrivera t’il ?”.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir si l’annonce Luca Ward se concrétisera dans les jours à venir. Si c’est le cas, les deux opportunités les plus évidentes pour sa présentation devraient être soit l’imminent Xbox Games Showcase, qui aura lieu la semaine prochaine, soit un nouveau Ubisoft Forward.