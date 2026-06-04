Ace Combat 8: Wings of Theve – L’heure du décollage se précise

Parmi les jeux présentés au cours du dernier State of Play, il y avait le prochain opus de la série phare de Bandai Namco. C’était, dès lors, l’occasion de faire tomber le secret autour de sa date de sortie, programmée au 2 octobre 2026 (sur PS5, Xbox Series et PC). Et évidemment, cette révélation ne s’est pas faite sans apporter quelques éléments de présentation à même de donner un bel aperçu sur qui nous attend dans les airs.

Du grand spectacle dans les cieux

Sept années après Ace Combat 7, le huitième épisode nous replonge dans le monde fictif de Strangereal. En compagnie de camarades (tels que Ellington Baxter, William Coster ou Tasha Seversky), qui ont notamment droit à leur moment de gloire au travers du trailer diffusé, le joueur incarnant Joker Squadron se confrontera à la République de Sotoa qui menace de passer sous le joug la Fédération d’Usea Centrale.

Tous les éléments semblent concourir à offrir une production spectaculaire. À commencer par l’arsenal proposé, qui comptera dans les alentours d’une trentaine d’unités différentes. Il sera ainsi divisé en quatre catégories : les chasseurs, les avions d’attaques, les multirôles et, pour finir, les aéronefs spécialisés dans la guerre électronique. Il conviendra donc de l’utiliser intelligemment et en adéquation avec la mission qui attend le joueur.

Ace Combat 8: Wings of Theve entend redéfinir le combat aérien tel qu’il a été représenté jusqu’à présent par la série. Cela se traduira dans la variété de cibles présentées : certaines seront sur terre ferme (à l’instar du cuirassé cité plus haut), d’autres sur mer et, bien évidemment, dans le ciel. Et, on le rappelle, les innovations toucheront également l’environnement qui, grâce à Cloudly (la nouvelle technologie pensée pour cet épisode) devrait procurer des sensations plus réalistes.

Une expérience multijoueur augmentée

Mais, au-delà de cela et d’une volonté de concocter une expérience narrative proche d’un rendu cinématographique, Bandai Namco tient également à offrir un mode multijoueur particulièrement travaillé, incluant la présence du tant redouté Battle Pass. D’ailleurs, un premier est d’ores et déjà disponible en précommande (inclus également dans la version Deluxe du jeu), il proposera en outre un accès immédiat à l’ADFX-02 Morgan-PIXY, lequel pourra aussi être débloqué une fois la campagne terminée.

Wings of Theve sera disponible en plusieurs éditions en plus de la standard : la Deluxe déjà citée mais aussi la Joker Flight Pack, qui elle ne peut être qu’accessible qu’à travers la boutique de l’éditeur. De plus, pour toute précommande (quelle que soit l’édition), Bandai Namco réserve le droit d’acquérir gratuitement un épisode apprécié des fans : le Ace Combat Zero: The Belkan War sorti en 2006 sur PS2, et sans doute proposé dans le but de fêter ses 20 ans d’existence. On ignore en revanche s’il sera agrémenté d’améliorations.