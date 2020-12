Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps repoussé par Ubisoft

Si vous saviez. Si vous saviez à quel point nous fûmes tous choqués à la rédaction au visionnage du premier trailer du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Graphiquement totalement dépassé, peu emballant dans sa mise en scène et surtout à contre-courant de ce que l’on peut attendre d’une licence si prestigieuse, nous sommes véritablement inquiets de ce que nous prépare Ubisoft.

Annoncé lors de la conférence Ubisoft Foward, cette restauration qui se la joue backward devait initialement sortir le 21 janvier prochain histoire de commencer l’année sur les chapeaux de roue ou plutôt sur les rotules tant cela s’annonçait clairement moyen. Mais bon, ne vendons pas la peau de l’ours avant de lui avoir gratté le dos et laissons au jeu le bénéfice du doute.

D’autant plus qu’Ubisoft a la bonne idée de repousser tout simplement ce remake pour forcément le peaufiner et offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Surtout qu’au vu du bad buzz qu’avait provoqué l’annonce, il fallait réagir et on espère que le résultat sera un peu plus ambitieux que ce qui nous a été montré.

Bon, on ne peut pas non plus s’attendre à monts et merveilles, surtout que le titre ne s’est vu repoussé que de deux petits mois, sans doute pour lui donner un dernier coup de pouliche, en espérant qu’il n’y aura pas de crunch pour si peu. La nouvelle date de sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps est donc calée au 18 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC, chose annoncée via un petit billet sur les réseaux sociaux.

Message à l'intention des fans de Prince of Persia ! 📅 Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sortira le 18 mars 2021. pic.twitter.com/IXkwYOHY3W — Ubisoft FR (@UbisoftFR) December 8, 2020

Enfin, nous espérons tout de même que cette saga pionnière dans ce domaine reviendra un jour avec un véritable nouvel épisode au niveau des technologies actuelles, avec au passage un petit Splinter Cell des familles aussi tant qu’on y est. Croisons les doigts.