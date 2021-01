Returnal rate le coche et continuera de se faire désirer jusqu’en avril

Alors que le line up de la PlayStation 5 était annoncé comme le meilleur de tous les temps pour la marque, il faut bien avouer que les reports de certains titres sont venus légèrement gâcher la fête. Dans un premier temps Kena qui devait arriver plus tôt, ne devrait finalement pas débarquer avant le mois de mars, et encore, sans date précise nous ne pouvons que croiser les doigts pour éviter le report de plus. Par contre, celui que l’on attendait tout autant voir même plus encore c’était Returnal, qui a lui aussi raté la sortie de la PS5, et qui voit une nouvelle fois sa date de sortie repoussée jusqu’en Avril.

Alors rien d’alarmant, certes, mais de petits reports en petits reports, cela commence à faire long pour les joueurs ayant acheté une PS5 avec ces jeux en tête. Alors relativisons, il n’y a pas mort d’homme et quand on voit la sortie de Cyberpunk 2077, nous n’allons pas bouder une sortie plus tardive, tout du moins si le jeu nous arrive dans un état proche de l’impeccable. Il faudra donc patienter jusqu’au 30 avril 2021 pour voir paraître Returnal sur PS5, et en attendant, si vous aviez pour le moment seulement vu ce jeu de loin, l’observant d’un regard septique, n’hésitez pas à passer sur nos précédents articles en fin de page.

Vous y trouverez notamment des informations sur la série de vidéos HouseCast, revenant sur la création du jeu, que ce soit son univers, son gameplay, et aussi les ambitions du studio en terme de sensations et de game design. Mais surtout, ces vidéos permettent déjà de se faire une idée des possibilités offertes par la Dualsense de la PS5, et comment sa technologie a été mise à profit dans Returnal. En attendant impatiemment ce nouveau titre d’Housemarque, nous vous laissons d’ailleurs la dernière vidéo en date, en espérant que cela suscite chez vous au moins un peu de curiosité envers ce dernier, si vous ne le connaissez pas encore.