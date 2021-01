Returnal exploitera comme il se doit la Dualsense de la PS5

Depuis le début du mois de décembre, Housemarque est clairement passé à la vitesse supérieure en terme de communication autour de Returnal. Le studio s’est d’ailleurs lancé dans une série de vidéos intitulées HouseCast, et qui reviennent une à une sur un élément de développement du jeu. Dans un premier temps, nous avions eu une introduction sur les ambitions du studio avec cette nouvelle licence, s’en est suivi une seconde vidéo concernant les origines, et il est maintenant temps de découvrir le gameplay plus en détails.

Housemarque est un studio qui a toujours su se démarquer des autres grâce à la qualité de son gameplay, et pour cause, cet élément a toujours été central dans le développement de leurs projets, et si vous avez eu le plaisir de toucher à certains de leurs titres, vous devez certainement savoir de quoi on parle. Avec cette présentation vidéo décontractée, nous avons pu voir de nouvelles phases d’actions, et constater que les choses semblent plutôt bien en place. On retrouve en partie le feeling arcade de leurs jeux 2D, mais tout en y ajoutant des éléments inhérents à la 3D, comme par exemple l’usage poussé de la verticalité dans le level-design.

Durant ces différentes séquences, nous avons par ailleurs enfin eu une réponse à la question : Returnal fera-t-il usage des capacités de la Dualsense de la PS5 ? Bien entendu la réponse est oui, et vous pouvez d’ailleurs retrouver un exemple très parlant durant la vidéo, avec l’usage des gâchettes adaptatives, qui auront une fonctionnalité spécifique en fonction de la pression que vous exercerez. Le retour haptique sera lui aussi mis à profit, pour on l’espère, des sensations toujours plus intéressantes découlant de cette nouvelle technologie. Par contre, nous n’espérons qu’une chose, c’est que les manettes tiennent le choc sur la durée, contrairement à celles qui ont déjà eu besoin de faire un petit détour par le SAV.

Enfin, Returnal devrait continuer à faire parler de lui prochainement, avec on l’espère une nouvelle présentation vidéo, et si ce titre vous intéresse, sachez qu’il sera disponible dès le 19 mars prochain en exclusivité sur PS5.