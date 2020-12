Returnal dévoile un trailer nerveux et une date de sortie

Sur la génération précédente, sauf exception, le studio Housemarque nous avait offert d’excellents titres à commencer par Resogun, un beat ’em up original en voxel (pixel en 3D), sur lequel nous avons passé énormément d’heures au lancement de la PS4, et qu’il nous arrive encore de lancer pour le simple plaisir de profiter de son gameplay. Plus tard, en 2017, les finlandais avait réalisé ce qui à ce jour reste pour nous leur titre le plus mémorable : Nex Machina. Si vous n’avez pas encore osé passer à la caisse pour ce jeu, alors n’hésitez plus, il s’agit tout simplement d’un petit bijou, bien trop méconnu à notre goût.

Comme sur la génération précédente Housemarque s’apprête donc à faire les beaux jours de la période de lancement d’une nouvelle console PlayStation, et nous en apprenons donc un peu plus sur ce Returnal, qui s’est illustré en vidéo lors des The Game Awards 2020. Si les précédentes vidéos ne nous avaient pas vraiment convaincu, il faut bien dire que cette fois-ci, nous en avons vu suffisamment pour commencer à nous faire une réelle idée sur ce futur titre. Fort d’une superbe maîtrise en ce qui concerne le shoot en 2D, nous avons ici l’impression qu’ils ont simplement voulu pousser les choses encore plus loin, en transposant leur expérience du shoot dans un univers 3D. Le résultat est visuellement très convaincant de prime abord, et surtout nous avons été extrêmement rassuré fasse à la nervosité du gameplay présenté.

Comme dans Nex Machina, il est possible de dash très rapidement tout en continuant de tirer, ça explose de partout, les particules pleuvent de tous les côtés, et si notre instinct ne nous trompe pas, le feeling manette en main devrait se montrer extrêmement grisant. Le seul paramètre encore totalement inconnu se trouve être scénario, un élément se voulant encore assez énigmatique, mais qui semble toujours avoir une certaine importance dans le jeu, ce qui là aussi changera de leurs précédents projets, qui étaient surtout axés sur le scoring.

Enfin, Returnal termine cette petite présentation par une date de sortie, et c’est le 19 mars 2021 exclusivement sur PlayStation 5, que nous pourrons donc poser les mains sur le nouveau projet de Housemarque.