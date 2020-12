Back 4 Blood de Turtle Rock (Left 4 Dead) se date avec du gameplay au Game Awards 2020

Si le nom de Tutrle Rock Studios ne vous dit rien, sachez qu’il est derrière notamment le premier Left 4 Dead, mais aussi plus récemment (bien que cela se fasse vieux) du très mitigé Evolve. Studio américain qui aime proposer des FPS coopératifs, il annonça en mars 2019 travailler sur une suite spirituelle de L4D intitulée Back 4 Blood.

Sauf que depuis ce reveal, les développeurs n’ont quasiment plus donné aucun signe de vie, même si on nous assurait que le développement suivait son cours tranquillement.

Et après ce qu’il nous a été donné de voir lors de la dernière cérémonie des Game Awards, on ne peut pas donner tort au studio. Back 4 Blood s’est en effet montré une première fois avec un trailer cinématique du plus bel effet et forcément très proche dans l’esprit de ce qu’était Left 4 Dead, mais aussi par la suite avec une séquence de gameplay tonitruante.

Il faut dire que sous ses airs de copier/coller de L4D, le nouveau porte-étendard de Turtle Rock en a sous le capot, aussi bien graphiquement et techniquement, qu’au niveau de son gameplay nerveux et ultra dynamique. Les infectés sont plus énervés que jamais et les nouvelles sortes de créatures, dont une faisait plus de 20 pieds de haut, semblaient terriblement dangereuses.

Confiants, nous le sommes forcément après visionnage, et cela confirme ce que tout le monde pensait. Evolve ne fut qu’une erreur de parcours pour ce studio talentueux qui compte bien remettre les pendules à l’heure avec Back 4 Blood annoncé donc pour sortir le 22 juin prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi sur ancienne génération et Google Stadia.

Enfin, Turtle Rock a aussi profité de l’exposition des Game Awards pour annoncer une alpha fermée à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site officiel du jeu et qui débutera dès le 17 décembre prochain. À noter que cette session d’essai, qui durera jusqu’au 21 décembre, est disponible uniquement pour les joueurs PC via Steam.