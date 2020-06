Returnal – Housemarque passe à la vitesse supérieure sur PS5

Un bref rappel du studio s’avère ici nécessaire pour comprendre pleinement la portée du jeu que nous nous apprêtons à présenter. Housemarque, petit studio finlandais, a fait ses armes avec Resogun, son premier jeu sur PlayStation 4. Fort de son succès, le studio s’est, par la suite, spécialisé sur le genre shoot typé arcade avec une série de jeux bien nerveux, certes inégale mais tous répondant à un gameplay exigeant et addictif. À la tête, Nex Machina qu’on vous recommande chaudement au passage, mais on s’éloigne de notre sujet du jour.

Returnal ou le projet le plus ambitieux du studio Housemarque.

On savait qu’Housemarque travaillait sur leur projet le plus ambitieux à ce jour, et la conférence des jeux PlayStation 5 fut l’occasion de le présenter en bonne et due forme. Bon, vous l’aurez deviné à la lecture du titre de cet article, il s’agit de Returnal. Le titre pour le moins intrigant prend place dans un sombre univers de science-fiction. Beaucoup d’énigmes, beaucoup d’inconnu et de questions mais voilà ce que l’on a réussi à comprendre du premier trailer. Une voyageuse spatiales s’échoue sur une planète inconnue, celle-ci se fait alors attaquer par une créature et se réveille soudainement juste avant le crash, notre héroïne semble piégée dans une boucle temporelle, sale affaire, n’est-ce pas Deathloop ?

En réalité, il semblerait que la planète infecte la santé mentale de la malheureuse passagère, il faudra donc briser ses mystères et la boucle pour en repartir vivante. Déjà, on notera un scénario plus étoffé que sur leurs dernières créations. Mais Housemarque n’oublie pas ses racines pour autant, car Returnal est un TPS aux mécaniques de Rogue-like.

Comme tous les autres jeu présentés, Returnal ne dispose pas encore de date de sortie, on sait juste qu’il est prévu sur PlayStation 5. On se quitte avec le trailer d’annonce, on a hâte d’en savoir plus de notre côté.