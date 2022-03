Returnal Ascension – On a gravi non sans peine la tour infernale

L’annonce du DLC gratuit de Returnal faisait clairement partie des (maigres) surprises du récent State of Play de PlayStation. Fort de son succès, l’exclusivité PS5 (on se doit de le préciser, il y en a si peu) nous propose un ultime défi : gravir la tour de Sisyphus. Derrière cette périlleuse mission se cache en réalité un mode infini articulé autour du scoring, mais pas que. Returnal Ascension apporte également une dernière couche scénaristique, et un mode coopératif plus que bienvenu.

Une faune abondante, un vaisseau échoué, chaque joueur de Returnal connait cette scène vécue mainte et mainte fois. Pour les néophytes, il s’agit du point de départ de l’aventure, là où on revient systématiquement après chaque mort. Mais cette fois, une chose diffère, quelque chose au loin nous appelle. Oui, un dernier biome s’ouvre à nous avec comme toile de fond une tour sans fin. Mais avant de franchir ses premiers étages, une autre source de lumière attire notre attention.

Il s’agit d’une sorte d’orbe intitulée le chronosis. Concrétement, elle permet de connecter deux joueurs dans une seule et même partie, fonctionnalité qui devrait aider bien des survivantes en difficulté. Car à deux, c’est tout de suite plus facile, surtout que l’on peut réanimer son partenaire tombé au combat à l’infini. Plus facile mais pas tranquille pour autant, la jauge de difficulté est réhaussée en coopération, et ça se ressent surtout dans les combats de boss où ces derniers affichent plus de points de vie. Attention, impossible de profiter du DLC Ascension en coopération, la tour est uniquement accessible en solo, une petite déception vite digérée.

Pour rappel, Returnal est un rogue-lite dans lequel les combats et l’exploration sont maîtres. Dans le DLC Ascension, on met de côté l’exploration pour se consacrer uniquement au combat à un rythme toujours plus frénétique. Chaque étage régit sous la même mécanique : on débarque, la vague d’ennemis apparait et il faut tout annihiler pour passer à l’étage du dessus. C’est aussi simple que ça : un mode arène déguisé. En ces lieux, tout est prétexte à accumuler des points : ne pas se faire toucher, gagner du temps pour augmenter son multiplicateur de score… Pour atteindre des sommets, il faudra scorer mes braves !

Comme dans le jeu de base, des extraits vocaux seront à récupérer, creusant davantage le scénario décousu. Autre nouveauté à signaler : des armes inédites avec une spécificité. Ces dernières, à utiliser comme un objet classique, procurent une puissance de feu inégalée mais seulement pour une durée limitée. À vous donc de les activer au bon moment. Qui dit nouveau biome, dit nouveau boss et Sisyphus vous barrera la route à trois reprises, en résultera des affrontements haletants, ceux qui ont fait le succès du jeu.

Difficile d’émettre des critiques sur un DLC surprise entièrement gratuit. Returnal Ascension est clairement destiné aux joueurs ayant écumé le jeu principal et en manque de défi. Le mode infini est la réponse idéale pour une rejouabilité renouvellée. Néanmoins, Housemarque ne s’est pas contenté de batir un simple mode arène, ils l’ont agrémenté d’éléments scénaristiques, d’armes inédites et de pièges en tous genres. On regrettera seulement un bestiaire toujours aussi limité, sans ajout (à l’exception du boss). Le mode coopératif, quant à lui, risque d’étendre le jeu à un plus large public. Mission accomplie donc.