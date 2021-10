Returnal – De nouvelles fonctionnalités arrivent avec sa mise à jour 2.0

Disponible depuis plus de cinq mois en exclusivité sur PlayStation 5, Returnal avait fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie en ravivant le débat de la difficulté dans les jeux vidéo. Pourtant, le titre de Housemarque est une réussite et avait su conquérir le cœur de nombreux joueurs à travers le monde grâce à sa direction artistique soignée et son gameplay maitrisé. Une fonctionnalité essentielle était absente lors de sa sortie, mais c’est de l’histoire ancienne avec sa mise à jour 2.0 disponible ce 26 octobre 2021.

Jusqu’alors il était impossible de sauvegarder sa partie durant le cycle actuel, forçant les joueurs à finir les niveaux commencés pour enregistrer leur partie et éteindre leur console. La fonctionnalité « Suspendre le cycle » est finalement intégrée et permettra de créer un point de suspension à usage unique. Ainsi, ce n’est pas un système de sauvegarde conventionnel puisque ce dernier se supprimera une fois la partie relancée et il ne sera plus possible de le charger.

Attention cependant puisque cette fonctionnalité ne sera pas disponible lors des combats de boss, des cinématiques ou encore durant les séquences en vue subjective. Bien que ce manque avait pu déplaire à certains joueurs et semblait inconcevable pour un titre sorti en 2021, l’intention du studio était de fournir une expérience de jeu très difficile et dans lequel chaque cycle représente un véritable défi. Grâce à cette suspension de cycle, Returnal pourra conserver cette esprit Rogue-like tout en permettant aux joueurs habitués aux courtes sessions de profiter du titre comme il se doit.

Si vous avez apprécié la direction artistique et l’ambiance SF du jeu, le nouveau mode photo de cette mise à jour 2.0 saura vous inspirer des captures d’écrans particulièrement réussies. Cette fonctionnalité ne viendra pas révolutionner les autres modes photos puisque vous pourrez y retrouver les mêmes paramètres que sur d’autres titres. Nul doute que les screenshots qui seront diffusés grâce à cette option permettront aux profanes de s’intéresser au jeu.