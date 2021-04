Voilà plus de six mois que les machines ex-next gen’ sont sorties. Certains d’entre nous se sont bagarrés pour obtenir une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, peut-être un peu pour rien. En effet, il semble que notre achat pouvait attendre un peu, tant le catalogue peine à se remplir.

Il y a bien eu le superbe Demon’s Souls sur PS5, un jeu qui ne s’adresse pas à tous, et que le public susceptible d’être touché avait très souvent déjà fait sur les machines de générations précédentes, puisque le titre est un remake. Le poussif Godfall, également, qui a peiné à convaincre, à tel point qu’il sort sur PlayStation 4 pour essayer de se vendre un peu quand même.

Chez Xbox, on a mis en avant The Medium, un jeu non sans qualités, mais qui n’avait pas de quoi se faire le porte-étendard de cette nouvelle génération. Il y a été poussé par l’absence d’autre candidat.

D’ici quelques jours, le 30 avril, sortira Returnal, exclu PlayStation 5 et peut-être véritable premier jeu pour les consoles de nouvelle génération. En effet, le jeu, un shooter, nous fera emprunter des portails dimensionnels nous faisant passer d’un monde à l’autre. Une mécanique de gameplay rendue possible par le SSD ultra-rapide de la PS5. On espère ainsi qu’en effet, Returnal saura nous impressionner, et se montrer véritablement “next gen”, lançant alors effectivement les hostilités. Fun fact, c’était déjà Housemarque, le studio qui signe Returnal, qui avait accompagné la sortie de la PlayStation 4 à l’époque, avec un Resogun dont la velocité mettait en avant la petite dernière (à l’époque !) de Sony.

Dans le camp d’en face, chez Microsoft, c’est par le biais de rumeurs qu’on commence à entrevoir la stratégie d’Xbox sur le long terme. Il se dit en effet que Spacefield, le space-opéra signé Bethesda, sortira un peu plus tard cette année et serait une exclu Xbox Series. Exclu tout court ? Exclu console avec une sortie PC ? Peu d’informations pour le moment, et rien d’officiel, mais dans tous les cas, cette exclu ne serait pas une surprise : c’est quand même pour ça que Microsoft a dépensé des milliards…!

Il y a fort à parier également que certains jeux sont prêts à sortir, mais retenus par les éditeurs en attendant que le parc de consoles s’installe. Il serait en effet un peu suicidaire de lancer un jeu pour des machines que le public n’a pas encore pu acheter. Finalement, on sera probablement au cœur du combat d’ici quelques semaines, pour préparer les fêtes de Noël. Soit un an après la sortie des machines, qui auront alors quasiment fait une année blanche…