Returnal – dans l’espace personne ne vous entendra crier

Dire que Returnal est attendu de pied ferme serait un doux euphémisme. Le jeu sera sans nul doute l’une des exclusivités phare de Sony pour sa PS5. Après de nombreux reports, et à quelques semaines de la date de sortie officielle, Housemarque et Sony ont profité du dernier State of Play pour révéler plus de gameplay, et nous teaser davantage avec des images in-game toujours plus surprenantes.

Housemarque a un CV comme on en voit peu. Ayant plus près de 30 ans d’expérience dans le jeu vidéo, l’entreprise brasse très large, de la production du Monde de Narnia sur mobiles à Angry Birds Trilogy sur PS3 et Xbox 360 en 2012 et l’excellent Resogun (2013). La voir donc arriver sur PS5 avec un Triple A avait de quoi surprendre.

Se présentant comme un TPS nerveux, le titre des finlandais est à la fois un thriller psychologique et un rogue-like SF vous confrontant à des adversaires dont Lovecraft n’aurait pas renié la paternité. Le dernier trailer présenté pendant le State of Play du 25 février 2021 en atteste : les ennemis grouillent de tentacules, et se déplacent tels des prédateurs affamés.

Faisons un point rapide sur le scénario. Returnal vous propose d’incarner Selene, une pilote de navette spatiale qui paraît être bloquée dans une boucle temporelle. Elle doit revivre indéfiniment le crash de son vaisseau (et sa propre mort) sur une planète peuplée de créatures qui semblent tout croit sortie d’un esprit malade. A chacun de ses décès, elle est condamné à subir de nouveau son accident et à explorer cette planète qui se restructure à chaque résurrection.

Cette restructuration permet de justifier de manière intradiégétique la mécanique rogue-like du jeu: chaque retour d’entre les morts ira de paire avec la génération aléatoire du monde à parcourir. Un manière fort à propos de proposer un challenge toujours renouvelé. On notera également que le dernier trailer en date nous révèle un passage avec un changement de point de vue pour le joueur, qui passe de la troisième à la première personne lors de l’exploration d’une maison qui pourrait bien être celle de son enfance. Séquence qui n’est pas sans rappeler un Resident Evil 7 ou même de feu Silent Hill P.T.

Returnal paraît très prometteur, tant en terme de narration et de lore que d’action nerveuse. Vous pourrez rester bloqués dans la boucle temporelle de la planète Atropos à compter du 30 avril 2021, en exclusivité sur PS5.