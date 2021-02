Returnal pose son ambiance dans une vidéo bien mystérieuse

Ces derniers jours la PS5 faisait un peu la tête, avec notamment le report de Gran Turismo 7 (2022), et nous commencions un peu à nous inquiéter pour d’autres titres comme Kena qui n’a pas donné de nouvelles depuis longtemps, mais aussi pour Returnal qui avait déjà été repoussé au mois d’avril. Mais tout semble bien se dérouler pour ce dernier, qui dans la foulée des dernières informations PlayStation, vient de dévoiler une nouvelle vidéo, qui cette fois, ne s’attarde pas du tout sur le gameplay.

Returnal nous le savons déjà mais, grâce à la grande expérience de Housemarque en ce qui concerne le gameplay arcade, le jeu ne devrait pas nous décevoir en termes de sensations de jeu. Nous avons déjà eu le plaisir de voir ce que les affrontements allaient donner, ce que l’exploration allait donner, et pour le moment, comme on dit maintenant : “tout se passe comme prévu”. Par contre là où l’on attend vraiment le jeu, c’est sur son scénario. En effet, on le rappelle, mais avec Returnal, Housemarque se lance dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux (à l’échelle de leur studio), et ont envie de nous montrer qu’ils peuvent avoir du talent aussi dans le domaine de la narration.

Dans cette vidéo nous pouvons donc découvrir 2 minutes très posées, très immersives, dont le but est de continuer de nous présenter la planète Atropos que l’on aura tout le loisir de découvrir d’ici quelques semaines. On ressent tout de suite les influences des grandes œuvres de SF qui ont marqué les dernières décennies, et pour le moment, même si ce n’est pas l’originalité qui semble étouffer cet univers, nous avons tout de même hâte d’en voir encore davantage, surtout en ce qui concerne cette fameuse civilisation passée, dont les secrets demeures encore bien mystérieux.

Encore une belle petite présentation pour ce Returnal que l’on attend toujours pour le 30 avril sur PlayStation 5, et on vous laisse avec le trailer, qui on l’espère, vous fera le même effet qu’à nous.