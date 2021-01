Le point Wiki #5 – Tout ce qu’il faut savoir sur The Medium

Le Point Wiki a pour objectif de vous apporter un maximum d’informations sur un jeu attendu avant sa sortie. De ce fait et jusqu’à la sortie de ce dernier, nous mettrons régulièrement à jour cet article en fonction des nouveaux éléments diffusés par l’éditeur ou le développeur du jeu, en l’occurrence ici The Medium.

Carte d’identité

The Medium

Développeur : Bloober Team

Éditeur : Bloober Team

Genre : Survival-horror

Plateformes : Xbox Series X|S, PC

Date de sortie : 28/01/2020

Bloober Team, le Maître de l’horreur

Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce Point Wiki et de parler de The Medium, il nous faut revenir sur le studio polonais Bloober Team. Fondé en 2008 par Peter Babieno et Peter Bielatowicz, le studio fut surtout connu pour quelques petits jeux indépendants ou d’autres, dits “de commande”, mais rien de bien marquant dans un premier temps. Entre les deux A-Men et Deathmatch Village, on ne trouvait rien de bien génial.

En 2014 sortait pourtant un jeu qui allait changer à jamais l’histoire du studio. Basement Crawl, sorte de Bomberman-like exclusifs à la PlayStation 4, vit en effet le jour et avec lui un flot de critiques majoritairement négatives de la part des joueurs et de la presse. Ne se laissant pas abattre, la Bloober Team décida de repenser le jeu de fond en comble et en proposa une nouvelle version en 2015 qui s’appelait alors sobrement Brawl, et mise gratuitement à disposition des acquéreurs du jeu précédent.

Critiques positives et bons retours des joueurs furent alors au rendez-vous, ainsi qu’un petit succès commercial pour ce qui fut l’un des meilleurs jeux du genre depuis longtemps, avec en plus une patte artistique qui sortait des sentiers battus. Ce titre fut le déclencheur d’un véritable âge d’or pour la Bloober Team puisque les jeux qui suivirent furent tous globalement salués par la critique, certains devenant même cultes, comme un certain Observer.

Leur point commun est simple, il s’agit là de jeux d’horreur, bien que leur genre diffère. Layers of Fear est un walking simulator pur et dur, alors que Blair Witch et Observer lorgnent aussi du côté du jeu d’aventure, avec pour le dernier de véritables enquêtes à mener et même un petit côté metroidvania. Voici un petit listing des titres sortis depuis 2016 :

Layers of Fear

Observer

Layers of Fear 2

Blair Witch

Observer System Redux

De là à dire que le studio est passé maître dans l’art de l’horreur, il n’y a qu’un pas que nous franchissons sans nous en cacher. The Medium, jeu qui nous intéresse dans ce Point Wiki, est donc leur dernière production en date et escompte faire encore mieux que ses prédécesseurs à tous les niveaux, bien que se montrant différent sur bien des points.

Synopsis

L’histoire de The Medium est à l’heure où nous écrivons ces lignes encore assez floue. On y incarne Marianne, une jeune médium qui est hantée par des visions de meurtres d’enfants mettant en scène un insaisissable tueur en série. Capable de percevoir une dimension parallèle à la nôtre, elle se servira de ce pouvoir pour résoudre les mystères entourant ses visions.

Ses pas la conduiront à l’hôtel abandonné Niwa dans lequel elle se retrouvera confrontée dans le monde des esprits à une entité appelée The Maw (doublée par Troy Baker) née de la honte et de la rage. Elle y fera aussi la connaissance d’une alliée de poids en la personne de Sadness, une petite fille au visage couvert d’un masque qui a vu la créature emporter tous ses amis.

Gameplay

Au contraire de leurs derniers jeux, The Medium se présente comme un survival-horror finalement assez roots. Usant d’une vue à la troisième personne et de caméras fixes tantôt dynamiques, tantôt figées, un véritable feeling old-school se dégage du titre et qui nous renvoie aux origines mêmes du genre portées fin des années 90 – débuts 2000 par des œuvres telles que Silent Hill, Resident Evil ou encore Fatal Frame (Project Zero).

Se voulant de l’aveu même des développeurs être un hommage appuyé à Silent Hill, pas étonnant alors de voir Akira Yamaoka (avec Arkadiusz Reikowski) officier en tant que compositeur sur le jeu. The Medium se veut tout de même original sur le fond de jeu en nous proposant un concept basé sur la navigation en temps réel dans deux univers parallèles bien distincts et pourtant complémentaires. Car ce qui se déroule dans l’un impacte l’autre.

Ce monde des esprits, parallèle au nôtre donc, et s’inspirant visuellement de l’œuvre de l’artiste polonais Zdzislaw Beksinski, permet donc à Marianne de résoudre différentes énigmes lui permettant de s’enfoncer de plus en plus profondément dans l’hôtel Niwa (seul lieu d’action que l’on connait pour le moment). Une porte bloquée dans notre monde pourra alors se voir débloquer via une interaction effectuée dans celui des esprits.

Mais cela va beaucoup plus loin que la simple mécanique de jeu outil, puisqu’une grande partie de la narration est installée dans ce monde des esprits grâce notamment au personnage de Sadness qui y “vit”. Aussi, il sera possible d’évoluer totalement dans cet univers en effectuant une sorte de projection astrale de soi-même en son sein, même si on se retrouve alors limité dans nos déplacements, car il ne faut pas s’éloigner trop loin de notre corps de chair, au risque de ne pouvoir y retourner.

Mais The Medium ce n’est pas que de la narration et des énigmes, c’est aussi de l’action et de l’exploration. À la manière des survival-horror d’antan, le jeu demande d’explorer notre environnement afin d’y trouver des indices quant à l’intrigue, mais aussi des objets utiles à la progression. Les séquences d’action son, elles, basées sur le principe de la fuite face à l’entité The Maw.

On peut alors fuir, se cacher pour évoluer dans l’ombre pendant que l’on est recherché par la bête ou encore utiliser différents moyens de diversion pour manipuler à notre avantage son comportement. The Medium s’inscrit donc dans la plus pure tradition des jeux du studio, qui nous place dans la peau de la proie et non du chasseur, nous laissant seuls maîtres de notre survie.

Ceci peut intervenir aussi bien dans l’un ou l’autre des mondes, sachant que dans celui dit normal, le monstre est alors invisible. Il semblerait aussi que Marianne puisse user d’une sorte de pouvoir dans le monde des esprits en le rechargeant via des sources spirituelles, ce qui lui serait utile pour résoudre certaines situations épineuses.

La version PC

Concernant la version PC de The Medium, elle sera disponible sur le Microsoft Store (application Xbox), l’Epic Games Store et Steam. Les configurations minimales et recommandées en 1080p et 4K avec et sans ray-tracing ont d’ailleurs été annoncées, les voici :

Configuration minimum en 1080p :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 5 2500X ou Intel Core i5-6600

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 56 ou NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Disque dur : 30 Go d’espace disponible (SSD recommandé)

Direct X : 12

Configuration recommandée en 1080p :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i5-9600

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 56 ou NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Disque dur : 30 Go d’espace disponible (SSD recommandé)

Direct X : 12

Configuration recommandée en 4K sans ray-tracing :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i5-9600

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon 5700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2070

Disque dur : 30 Go d’espace disponible (SSD recommandé)

Direct X : 12

Configuration recommandée en 4K avec ray-tracing :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i5-9600

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080

Disque dur : 30 Go d’espace disponible (SSD recommandé)

Direct X : 12

On remarquera que le ray-tracing en 4K demande une RTX 2080 et uniquement, selon les projections de la Bloober Team. On sait que AMD est en retard sur la prise en charge de cette technologie et on ne sait pas comment réagiraient d’ailleurs les dernières RX 6000 à l’activation de l’option. Par contre, il est clair qu’activer le ray-tracing en 2K (1440p) ou en 1080p demande moins de ressources et une RTX 2070 devrait amplement suffire.

Éditions

Il n’existe qu’une édition standard de The Medium, Bloober Team n’ayant pas l’habitude de proposer des collectors ou une gamme Deluxe. Par contre, toute précommande du jeu donne droit à un artbook numérique et à la bande originale numérique aussi. Le prix conseillé du jeu sur PC et sur console est de 49,99€. À noter que la version boîte du jeu arrivera un peu après la sortie de celui-ci.

Degré d’attente

The Medium est très intrigant et attendu aussi. Déjà parce que le studio Bloober Team gagne en poids dans l’industrie depuis 2016 et que chaque jeu sorti de leur part est un événement dans le microcosme des amateurs du genre horreur. Aussi parce que proposer un survival-horror roots de qualité n’est pas donné à tout le monde, on a pu le voir ces dernières années avec des titres comme Daymare 1998 ou encore Dawn of Fear. Par contre on vous recommande chaudement Song of Horror.

Il est clair que connaissant la Bloober Team, on sait au moins que l’univers, la direction artistique et le scénario ne devraient pas décevoir, on attend alors de voir ce que les mécaniques de jeu vont donner et surtout comment va s’articuler dans les faits la dualité des deux mondes parallèles. Mais on est confiant, car on est très rarement déçu par les productions du studio et on espère voir là apparaitre une nouvelle pépite du genre horreur.

Cela pourrait de même faire renaitre le survival-horror comme on l’aime et que Capcom a aussi tenté de remettre au gout du jour avec brio d’ailleurs ces dernières années avec les remakes de Resident Evil 2 et 3. The Medium est intrigant, semble effrayant, et est témoin de tout l’amour que le studio polonais porte au genre horreur, et on espère qu’il se montrera à la hauteur de ses ambitions.

Degré d’attente 9/10