Deathloop – Du Un Jour sans Fin, du Dishonored et du Tarantino

Si vous me demandiez ce que j’ai pensé de cette première conférence de Sony concernant le line-up de la PlayStation 5, je vous répondrais que, malgré un rythme fluide et quelques surprises, cette présentation manquait de relief. C’est un avis qui m’est propre tout comme la réaction qui fut la mienne quand les frenchies du studio Arkane se sont exprimés, leurs accents frenchouillards tranchant dans l’apparente homogénéité du show. Remarquez, ce constat s’applique également au trailer de Deathloop qui a suivi.

Deathloop, évoqué pour la première fois l’an dernier à l’E3, est finalement apparu devant nos yeux. Et il faut le dire, tout comme l’anglais limpide des gars d’Arkane, son trailer de présentation était comme une brise dans le long couloir chaud où s’entremêlaient espaces ouverts gigantesques, jeux d’action réalistes et opposition “mascottes vs japoniaiseries”.

Effectivement, dans cette vidéo tonique et détonante, on découvre un jeu à la direction artistique simple mais stylisée, une action omniprésente et un storytelling qui rappellera forcément le réalisateur derrière The Hateful Eight ou Django Unchained (mais celui-là, clairement au hasard, hein ?). Le héros que l’on suit est prisonnier d’un jeu géant de chat où il est la souris. Les différences avec les règles classiques ? Plein de chats et une seule souris, et perdre signifie mourir. Enfin, jusqu’à la prochaine boucle, ramenant notre personnage à la vie afin qu’il soit traqué à nouveau.

Parce qu’il faudrait vraiment avoir des problèmes pour apprécier ce genre de vie, votre but n’est nul autre qu’aider notre pauvre protagoniste à se frayer un chemin hors de cet enfer, une tâche que vous ne pouvez accomplir sans tuer huit cibles (les huit salopards ?). Une exception, vous n’avez que quelques heures pour y arriver sinon la boucle redémarre à nouveau. En gros, un jeu d’action scénarisé avec des éléments de Rogue-like.

Deathloop a beau avoir fait sa première lors de la présentation de Sony, le jeu signé Arkane et chapeauté par Bethesda sortira aussi sur Xbox Series X et PC, seulement, la console aux formes voluptueuses du constructeur japonais se voit accorder une exclusivité temporaire. On vous laisse le soin de découvrir le jeu au travers de son trailer. N’hésitez pas à exprimer votre point de vue dans les commentaires.