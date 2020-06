Non pas une, mais deux PlayStation 5 révélées lors de l’événement du 11 juin !

Le design de la machine enfin dévoilé.

Le programme consacré à la PlayStation 5 a duré un peu plus d’une heure et nous a, il faut bien l’avouer, laissé un peu sur notre faim. Certes, on a découvert quelques images qui ont su nous donner envie, mais pas la claque promise. Il fallait alors finir de façon grandiose pour que cette présentation soit une réussite… Si Sony avait gardé les jeux les plus attendus pour la fin (Horizon II, Resident Evil VIII…), la firme nous a surtout réservé une surprise de taille en dévoilant enfin le design de la machine !

Et surprise, ce n’est pas une, mais bien deux PlayStation 5 qui sont apparues dans la vidéo. Aux côtés de la machine qu’on attendait, nous avons en effet pu découvrir une machine “all digital”, sans lecteur, à l’image de ce qu’avait pu proposer Microsoft avec sa Xbox One All Digital sortie au printemps 2019.

Pour le reste, le design est à l’image de la manette Dual Sense, avec son blanc immaculé venant faire contraste avec sa partie centrale noire. Magnifique ? Moche ? C’est une affaire de goût sur laquelle nous ne nous prononcerons pas, mais il faut bien reconnaître qu’objectivement, la proposition n’est pas très originale. 1 point pour Microsoft !

Avec la console, on a pu voir qu’une flopée d’accessoires nous serons proposés. Outre l’essentielle Dual Sense, une unité de chargement de celle-ci sera disponible, un casque probablement conçu pour rendre au mieux les prestations audio de la console, le fameux son 3D Tempest, une caméra HD, et, accessoire très 2003 : une télécommande ! Pratique pour rembobiner ses VHS sans se lever de son canapé… (en vérité surement utile pour consommer de la VOD depuis la console, même si on imagine que la manette doit faire l’affaire).

Si on est content d’avoir enfin pu apercevoir la bête, on garde un petit goût de “tout ça pour ça” en bouche.