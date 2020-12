Elite Dangerous: Odyssey – Foulez enfin la terre ferme

Comme vous le savez déjà, cette nuit s’est tenue la cérémonie des Game Awards 2020 durant laquelle les meilleurs jeux de l’année ont reçu différentes récompenses. Ce fut également l’occasion pour de nombreux développeurs de dévoiler différents trailers afin de teaser l’arrivé de nouveaux titres ou l’ajout de différentes extensions. Ainsi, le studio britannique Frontier Developments aura fait le choix de révéler Elite Dangerous: Odyssey, une nouvelle extension qui apportera de grands changements de gameplay.

Elite Dangerous est un jeu de simulation se déroulant dans l’espace. Libre à vous de choisir si vous souhaitez gagner votre vie honnêtement en devenant marchand, ou si vous préférez attaquer et piller les vaisseaux pour accroitre votre butin de pirate galactique. Le jeu ne possède pas réellement d’histoire et privilégie le RP (Roleplay) pour vous permettre de créer vous-même vos propres aventures, seuls ou accompagné de vos amis.

Cependant, l’extension Elite Dangerous: Odyssey nous propose une nouvelle fonctionnalité, promise depuis longtemps par le studio et enfin concrétisée, la possibilité de sortir de son vaisseau pour explorer à pieds différentes planètes. En effet, il vous sera possible d’accepter certaines missions prenant place dans une nouvelle dimensions et ainsi participer à des combats sur la terre ferme, équipé de nouvelles armes et véhicules.

L’autre ajout qui va de paire avec ce nouveaux gameplay est la personnalisation de votre commandant avec des combinaisons spéciales et le choix d’un équipement adapté à votre style de jeu. Différentes tactiques seront disponibles et il vous faudra choisir entre une approche brutale ou furtive pour vous emparer des différents hubs, vous permettant de découvrir de nouveaux items mais aussi de former des alliances avec d’autres joueurs à travers le monde.

Pour le moment, Elite Dangerous: Odyssey ne dispose pas de date de sortie officielle mais le studio britannique nous annonce son arrivée pour le début de l’année 2021 sur PS4, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store ou le shop officiel du studio. Il est par ailleurs possible de précommander dès maintenant cette extension, et obtenir le le skin exclusif Pionnier, sur ces différentes plateformes au prix conseillés de 34,99€ ou encore le pack Deluxe Alpha comprenant la dite extension, l’accès Alpha/Beta et la bande originale du jeu.