Epic Games Store – Elite Dangerous et The World Next Door gratuits la semaine prochaine

C’est maintenant devenu une coutume, un rituel, tous les joueurs PC bénéficiant d’un compte sur l’Epic Games Store y font un passage régulier (toutes les semaines) pour récupérer le ou les jeux gratuits du moment. Ici, nul abonnement n’est nécessaire, il suffit de se connecter et de récupérer son dû. Voilà une très bonne idée, surtout qu’Epic ne se fout pas de notre museau, offrant parfois de grosses cylindrées comme GTA V ou encore la trilogie des Batman de Rocksteady.

Alors, comme toute bonne idée mérite exposition, nous voici une nouvelle fois réunis pour découvrir ensemble les deux prochains jeux qui seront offerts gratuitement sur la plateforme.

Le premier des deux, Elite Dangerous, est une sorte de jeu d’action/aventure/stratégie spatiale massivement multijoueur à l’ambition démesurée certes, mais qui a tenu toutes ses promesses ou presque lors de sa sortie. On y part à la conquête de l’univers et de ses 400 milliards de systèmes différents ; oui, on voit grand chez Frontier Developments, qui nous laisse le choix de notre destinée.

On peut embrasser différentes vies à bord de notre vaisseau, devenir un hors-la-loi qui pille et vole pour s’enrichir ou encore un marchand et même un chasseur de prime qui traque et détruit ses proies dans le vide spatial. Complet, toujours beau aujourd’hui, proposant un gameplay abouti et profond, il saura ravir les fans de simulation.

Le second, The World Next Door, est plus atypique. Il s’agit d’un jeu d’aventure plutôt narratif dans lequel on incarne une jeune fille, Jun, perdue dans un monde parallèle peuplé de créatures magiques. Elle devra tout mettre en œuvre pour réussir à retourner chez elle, quitte à affronter quelques bizarreries sur pattes. Car il y a bien un système de combat qui, comme le jeu, est assez spécial puisqu’il mélange stratégie et puzzle game demandant d’être assez rapide à l’exécution.

Plutôt agréable visuellement, il est bien plus adulte qu’il ne le paraît et finalement assez sympathique à parcourir, même si quelque peu répétitif.

Pour ce qui est de la date de disponibilité des deux jeux sur l’Epic Games Store, eh bien, pas de jaloux, ils seront offerts durant la même période, soit du 19 au 26 novembre prochain. Quant aux jeux qui viendront après ? Le mystère reste entier..