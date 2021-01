Ubisoft annonce un nouveau jeu dans l’univers Star Wars

À peine ressorti des cartons, le label Lucasfilm Games fait pleuvoir les infos ! Après le retour d’Indy sous la houlette de Bethesda annoncé hier, c’est Ubisoft qui annonce à son tout un tout nouveau titre dans l’univers de Star Wars. Ni la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, ni celle de Squadrons, les deux derniers opus situés dans une galaxie lointaine, très lointaine, ce nouveau titre sera un open-world scénarisé.

C’est le studio Massive Entertainment, branche d’Ubisoft basée à Malmo, en Suède, et responsable de The Division 2, qui se charge du projet. Projet qui n’en est encore qu’à ses balbutiements, puisque Massive a profité de l’annonce pour lancé un appel à candidatures afin de constituer ses équipes de développeurs.

En dehors des jeux Lego, dont on attend la dernière itération reprenant l’intégrale de la saga Skywalker pour cette année, ce sera le premier jeu Star Wars à ne pas être confié à Electronic Arts depuis un bon moment. Une nouvelle d’ailleurs un peu étonnante, quand on se souvient qu’il y a de ça quelques années, EA avait annoncé s’occuper des jeux Star Wars pour au moins 10 ans. Un partenariat exclusif qui serait arrivé à terme un peu plus tôt que prévu ? Les résultats en demi-teinte, aussi bien pour Fallen Order, qui a reçu des critiques mitigées, que pour Squadrons, ou encore le scandale des lootboxes qui a accompagné la sortie de Battlefront II aurait poussé Disney à chercher d’autres partenaires ?

“EA fut et est encore un partenaire stratégique très important pour nous, et il le sera encore à l’avenir. Mais on s’est dit qu’il y avait aussi de la place pour d’autres”, a déclaré à ce sujet Sean Shoptaw, Vice Président Sénior de la division “jeux et expériences interactives” chez Disney lors d’un entretien accordé au magazine Wired.

Et sur le choix d’Ubisoft pour réaliser ce nouveau titre, Shoptaw explique avoir à cœur, vu le prix des jeux, que les joueurs en aient pour leur argent. Et selon lui, la formule Ubi, bien que parfois (souvent) décriée, possède un bon équilibre entre scénario – nécessaire pour un jeu situé dans l’univers Star Wars – et open-world, offrant ainsi la possibilité au joueurs de passer un temps conséquent dans l’univers du jeu…

Avec Bethesda en charge d’Indiana Jones et Ubisoft – dont les services devraient débarquer sous peu sur le Game Pass – aux commande de Star Wars, il semble qu’on se dirige vers un atterrissage de Lucasfilm Games chez Microsoft…