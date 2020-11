Star Wars Jedi: Fallen Order – Un mod intègre le Mandalorien

Avec la série The Mandalorian, la franchise Star Wars semble à nouveau pencher du côté lumineux de la force, et ce après avoir failli sombrer suite à la dernière trilogie. En effet, cette postalogie, et particulièrement l’épisode IX, fut pour certains fans l’âge le plus sombre de la saga depuis le Holiday Special.

Mais depuis 2019, un nouvel espoir renaît avec l’arrivée simultanée, d’une part de la série citée plus tôt, mais également du jeu Star Wars Jedi: Fallen Order. Se rapprochant d’un Uncharted dans l’univers de Star Wars, le jeu fut plutôt bien accueilli par les critiques et le public malgré quelques défauts. Une réception relativement similaire pour The Mandalorian qui fédère nettement plus de fans que les derniers films.

Et alors qu’hier sortait l’un des épisodes les plus attendus de la série (The Mandalorian), censé introduire pour la première fois un Jedi, c’est le Mandalorien en personne qui fut intégré dans Jedi Fallen Order. Un ajout rendu possible par AlexPo21, un utilisateur du site Nexus Mods, site référençant un grand nombre de mods pour différents jeux vidéo, qui a partagé ce mod permettant d’échanger le model de Cal Kestis pour celui que tout le monde surnomme Mando.

Alors certes, un Mandalorien ne troquerait jamais son blaster contre un sabre laser, mais troquer les ponchos pour la superbe armure en Beskar, cape et jetpack compris, est tout de même des plus réjouissants.

Et si vous désirez transformer pour de bon Cal Kestis en le taciturne chasseur de primes, vous pouvez ajouter les quelques mods pour Fallen Order que voici : le mod “Muscular Cal” développé par Danbrother, histoire de donner à Cal la carrure du Mandalorien, et le mod “Stormtrooper mod” développé par KillerCarth afin de coller à la voix étouffée par le casque.

Tous ces mods, et plein d’autres, sont disponibles sur le site Nexus Mods.