Star Wars: Squadrons se fait traquer en une superbe vidéo CGI

À un peu plus de deux semaines avant la sortie de Star Wars: Squadrons, Electronic Arts dévoile un tout nouveau court-métrage en image de synthèse intitulé “Traqué”. La vidéo (disponible ci-dessous) a pour but de présenter l’un des pilotes d’élite de l’Empire, Varko Grey, elle se situe en amont des événements narrés dans le jeu.

La bande-annonce cinématographique basée sur l’histoire présente les Impériaux perdants, abattus par les forces rebelles dans la guerre spatiale. Dans «Traqué», nous volons aux côtés du pilote impérial Varko Grey, dernier pilote TIE restant au milieu d’épaves d’un chantier naval impérial en orbite autour de la planète Var-Shaa.

Alors que son vaisseau tombe en panne, il fait une retraite désespérée lorsqu’un chasseur agressif d’X-wing de la Nouvelle République fait son apparition. Tout au long de la bande-annonce bourrée d’action, nous voyons le conflit entre le combattant de la Nouvelle République et celui de l’Empire, évitant les débris de navires et ramenant leur confrontation sur la planète. Fatigué, Grey reprend peu à peu ses esprits après avoir atterri de force sur Var-Shaa.

Le court-métrage a été réalisé en collaboration avec les développeurs, Lucasfilm et Industrial Light & Magic, ce qui lui donne une réalisation impeccable digne des plus grands Star Wars.

Star Wars: Squadrons devrait sortir le 2 octobre de cette année. Cet épisode de combat spatial dans l’univers Star Wars permettra aux joueurs de découvrir les batailles du point de vue de la Nouvelle République et de l’Empire. L’histoire se déroule après les événements de Star Wars Episode VI: Le retour du Jedi, suite à la victoire des rebelles sur la planète Endor.

Il proposera un récit solo pour la PlayStation 4 (avec son composant VR), la Xbox One et le PC (via Steam, Origin et Epic Games Store), ainsi que des modes multijoueur en cinq contre cinq.

Les joueurs qui précommanderont Star Wars: Squadrons pourront obtenir des objets cosmétiques présentés dans le court métrage Traqué. Alors, qu’avez-vous pensé de cette bande-annonce ? Prêt à devenir pilote d’élite ?