Star Wars: Squadrons – Le plein d’informations avant du gameplay

Sept ans se sont écoulés depuis qu’Electronic Arts a repris la licence de jeu Star Wars. L’exclusivité de 10 ans offerte par Disney à l’éditeur américain touche doucement à sa fin. En ce qui concerne les grandes productions, au cours de cette période, nous n’avons reçu que deux titres Star Wars Battlefront, dont les opinions sont assez mitigées. L’un était décrié par manque de contenu et l’absence d’une campagne solo, l’autre par des microtransactions abusives. Heureusement, Star Wars Jedi: Fallen Order, sorti en 2019, est venu redorer le blason intergalactique. Cette année, la liste s’agrandira avec un titre inattendu. Faites place à Star Wars: Squadrons attendu pour le le 02 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Avec un titre pareil, les plus nostalgiques se souviendront des Star Wars: Rogue Squadron sur Nintendo 64 et Nintendo GameCube ou encore de Star Wars: X-Wing Vs. TIE Fighter sur PC. Nous aurons affaire à un jeu de tir spatial et bien que la bande-annonce, aussi épique soit-elle ne montre aucun gameplay, nous avons plusieurs informations au sujet du jeu.

Tout d’abord, Star Wars: Squadrons est développé par le studio canadien EA Motive. Créé en 2015 par Jade Raymond (une productrice connue principalement pour les premiers Assassin’s Creed). Ce sera en fait le premier projet à part entière de l’équipe de développement, car auparavant, ils soutenaient DICE et Criterion Games dans le développement de Star Wars Battlefront II. Il ne s’agira pas d’un gros triple A, mais il offrira aux joueurs une campagne solo inédite et un mode multijoueur.

Concernant la campagne solo, l’histoire vous emmènera dans des batailles entre la Nouvelle République et ce qui reste de l’Empire après la disparition de l’Empereur dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. Nous savons que l’Empire s’éteint définitivement avec la bataille de Jakku, un an après les événement de ce sixième épisode. Star Wars Squadrons nous fera vivre cette période dans les yeux de deux pilotes des deux camps opposés. Comme vous pouvez l’apercevoir dans la vidéo ci-dessous, nous croiserons des visages familiers tels que Wedge Antilles des films Star Wars et Hera Syndulla de la série Star Wars Rebels.

Quant au multijoueur, le jeu proposera essentiellement du cinq contre cinq dans des escarmouches aussi bien dans les airs que dans l’espace. Les développeurs promettent des combats épiques dans des lieux inédits et connus, comme la planète gazeuse de Yavin Prime. Petit détail qui peut en refroidir plus d’un, le jeu est intégralement jouable à la vue à la première personne. En revanche, détail qui en ravira d’autres, le jeu est intégralement jouable en réalité virtuelle. Il faudra en revanche jouer sur PlayStation 4 ou PC avec les appareils compatibles. À noter également que Star Wars: Squadrons est compatible cross-save entre les différents supports.

Le jeu proposera plusieurs éléments de customisation. Vous pourrez personnaliser votre vaisseau, le cockpit et le pilote. Chose importante, Electronic Arts ne veut pas répéter le scandale de Star Wars Battlefront II. Il n’y aura donc aucune microtransaction dans Star Wars: Squadrons. Tout sera déblocable en jeu. Il ne nous reste plus qu’a découvrir le gameplay du jeu. Celui-ci sera dévoilé lors de L’EA Play, se déroulant le 19 juin à partir de 1h du matin, heure française. En attendant, que la Force soit avec vous !