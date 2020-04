Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – Quand le cross-play est malédiction

Aspyr indique que la fonction cross-play console/PC dans Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy est en fait un bug.

Si vous êtes fan de Star Wars, que vous achetez avec gourmandise tous les coffrets, que vous collectionnez les posters, figurines Pop ou tout autre goodie, il y a très peu de chance que la sortie de Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy sur Nintendo Switch et PlayStation 4 vous soit passée sous le nez. Pour les autres, sachez que le jeu datant de 2004 est depuis la semaine dernière disponible sur consoles modernes et permet (pour 25€) de profiter des enseignements de Luke Skywalker pour combattre d’autres joueurs en ligne dans divers modes de jeux. Enfin, ça, c’est vite dit.

Oui parce que ce titre dispose d’une option qui est plus une malédiction qu’un avantage : le cross-play. En effet, on a bien appelé le “cross-play” une malédiction et les utilisateurs de ce soft vous en diraient autant. S’il était dès le début prévu de mettre face à face les joueurs PlayStation 4 et Nintendo Switch, les PCistes, profitant entre autre de leur combo clavier /souris et de l’expérience de plus d’une décennie de jeu pour les plus âgés, peuvent également rejoindre les serveurs destinés aux joueurs console et semer la terreur dans les rangs des noobs.

Évidemment, il n’aura pas fallu longtemps pour que les joueurs console ne relèvent le problème et que des confrères journalistes tentent de prendre contact avec le studio en charge du portage. Les informations qui vont suivre ont donc été partagées par le site USGamer à la suite de leur petit entretien avec Aspyr. Figurez-vous en fait qu’il s’agit d’un bug ! Effectivement, le cross-play console/PC est un accident. Forcément, le studio se veut rassurant et confirme travailler sur un correctif afin que les aspirants Jedi sur bécanes de salon arrêtent de se faire bizuter par les maîtres sur PC. Ce patch n’est pas encore daté mais devrait arriver sous peu d’après leurs retours.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy est disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Si vous souhaitez commencer votre apprentissage du sabre laser, libre à vous de commencer dès aujourd’hui sinon vous pouvez toujours attendre le correctif afin que les PCistes retournent se chamailler dans leur enclos.