Star Wars Jedi: Fallen Order – un DLC gratuit et le début d’une franchise

Pour une poignée de cosmétiques.

Lundi 4 mai sonnait la messe annuelle des fans de Star Wars. À l’occasion de ce “Star Wars Day”, Il est coutume de faire tous types d’annonces concernant la saga. Et bien sûr, le jeu vidéo n’aura pas été en reste avec l’annonce d’un DLC gratuit pour le dernier jeu en date de la franchise, Star Wars Jedi: Fallen Order. Il est donc temps de ressortir les ponchos et de sonder le contenu de ce futur DLC.

Disclaimer : Il est de bon ton de préciser que ces ajouts concernent avant tout les joueurs ayant déjà mené l’aventure à son terme. Leurs contenus et donc cet article peuvent contenir des spoils.

Le premier de ces ajouts n’est autre que la possibilité (une fois le jeu terminé donc) de lancer une “nouvelle partie +”. Cette nouvelle aventure vous donne l’occasion de repartir pour un tour en compagnie de Cal Kestis. Seulement, cette fois-ci avec tous les cosmétiques récoltés dans la partie précédente. Non seulement, vous aurez l’opportunité de profiter à loisir de vos plus beaux ponchos, mais surtout de profiter de la nouvelle tenue d’inquisiteur, qui faisait déjà son apparition dans un segment spécifique du jeu. Ajoutez à la tenue, la couleur de sabre rouge et vous voilà avec votre skin complet de zélote du coté obscure.

Le second ajout apparaîtra à l’approche d’un point de méditation. Il s’agit du bien nommé “entrainement méditatif”. Ce dernier se sépare entre les défis de combat et la grille de combat. Commençons par les “défis de combats”. Dans ce mode, il est question d’affronter des vagues d’ennemis sur douze arènes, tirées des différents environnements du jeu. À noter, que bien qu’aucune de ses arènes ne présentent de lieux inédits, elles ne sont pas pour autant de simples copies de zones de combats et possèdent des designs uniques.

Chaque défi donne la possibilité de gagné 1 à 3 jetons (1 jeton pour finir le défi, 1 pour le réussir sans se soigner et 1 pour le réussir sans se faire toucher). L’obtention de ces jetons vous permettra, au bout d’un certain montant, de débloquer de nouveaux skins pour BB-1. Attention à la difficulté, si vous les tentez dans la difficulté grand maître jedi, vous aurez effectivement besoin de la patience et de la dextérité d’un grand maître.

Mais si vous vous trouvez lassé de ces affrontements aux conditions prédéterminées, alors tournez vous vers la “grille de combats”. C’est un mode similaire au précédent, seulement ici c’est vous qui créez vos propres défis. Vous pouvez choisir la taille de l’arène (parmi les douze citées précédemment), en forme de grille, sur laquelle vous placez les multiples ennemis, et même quelques alliés, croisés au cours du jeu. Vous pourrez également bidouiller à loisir des options tels que la vie infinie, le bloc infini etc … . Un excellent moyen de se faire ou se refaire la main avant de replonger dans l’aventure, ou bien encore de laisser libre court à ses délires et s’organiser des joutes dantesques.

Ce DLC est une initiative sympathique qui incite à replonger dans ce Star Wars Jedi : Fallen Order. Surtout qu’il devrait être le premier jeu d’une nouvelle franchise. Une décision poussée par les 10 millions d’exemplaires vendues, et confirmée par Andrew Wilson, PDG de EA. Des suites qui permettront peut-être de combler les manques de ce premier épisode, tout en continuant à offrir de grande aventure dans cette franchise décidément éternelle.