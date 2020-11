Minecraft Star Wars DLC – Dans une galaxie cubique, très cubique

Cela fait plus de onze ans que Minecraft nous permet de créer des mondes plus impressionnants les uns que les autres, le tout en développant notre créativité. Et si vous avez toujours rêvé de créer un univers inspiré de la saga Star Wars, le nouveau DLC proposé par Mojang et Disney devrait vous satisfaire.

En effet, il est d’ores et déjà possible de vous procurer le DLC Star Wars sur le Minecraft Marketplace pour 1340 Minecoins ou sur le Microsoft Store pour la somme de 7,99€. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet nouvelle extension semble plutôt complète et promet de longues heures aux joueurs fans de la première trilogie ou de la série The Mandalorian.

Pour commencer, vous aurez accès à une toute nouvelle interface aux couleurs de la saga mythique de Lucasfilm le tout en profitant des musiques officielles de la première trilogie (Un Nouvel Espoir, L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi). De plus, de nouveaux skins aux effigies des personnages emblématiques seront également disponibles.

Cette extension vous permettra également de visiter des lieux connus tel que les planètes Tatooine, Hoth ou encore Endor. Les monstres aussi auront de nouvelles apparences pour profiter au maximum de la fusion entre un jeu et une saga cinématographique qui perdure depuis plusieurs années.

Les nouveaux packs de textures vous permettront de créer des structures ou autres bâtiments tout droit venus d’une galaxie lointaine, très lointaine. Mais l’ajout le plus important semble être la possibilité de conduire certains véhicules comme les X-Wings et les Tie Fighters afin de se déplacer plus rapidement d’un biome à l’autre.

Après l’arrivée de Minecraft Earth et de Minecraft Dungeons, Mojang souhaite satisfaire sa communauté et continue d’enrichir le jeu de construction en ajoutant régulièrement du nouveau contenu ou grâce aux différents événements au cours de l’année, comme par exemple des skins ajoutés pour Halloween cette année.