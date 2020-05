Minecraft – Toujours plus de nouveautés, même 11 ans après

Parlons bien, parlons peu, mais surtout du boss du game, personne ne peut démentir la popularité et l’ascension que connaît Minecraft depuis maintenant 11 ans. Plus de 200 millions de jeux vendus toutes plateformes confondues et actuellement plus de 126 millions de joueuses et joueurs actifs chaque mois sur celui-ci.

Des nombres qu’on ne peut pas nier et qui prouvent donc bien que le jeu cubique de Mojang est toujours aussi populaire et que malgré son âge, celui-ci résiste au temps, grâce notamment à ses nombreuses mises à jour, apportant toujours plus de nouveautés mais aussi grâce à ses récents ajouts comme Minecraft Earth ou encore le ray tracing sorti récemment.

Avec près de 50 millions de téléchargements de contenu éducatif gratuit l’année précédente, voici que Mojang et Double Eleven s’allient pour nous sortir un nouveau jeu en gardant le côté cubique de l’original et en innovant dans un gameplay à la Diablo. De son nom, Minecraft Dungeons.

Un jeu vidéo d’action-aventure se déroulant dans l’univers de Minecraft qui sera disponible sur PC, PS4, Xbox One ainsi que Switch. Pour les détenteur de Xbox, Minecraft sera disponible sur le game pass d’Xbox, ce qui suppose que son nouveau-né sera lui aussi au rendez-vous. Pour rappel le game pass Xbox permet d’avoir accès à divers jeux en échange d’un abonnement.

La date officielle de mise en route de Minecraft Dungeons est le 26 mai 2020. Faisant parler de lui sur YouTube, Minecraft Dungeons fait patienter ses fans qui n’attendent qu’une chose : qu’il soit disponible. Cependant, le jeu ne passera pas par Minecraft mais sera indépendant du launcher.

Partez à la découverte d’un monde plein de mystère, débusquez les trésors et affrontez de tout nouveaux monstres toujours aussi cubiques les uns que les autres. Jouez en solo ou à plusieurs, tel sera votre choix. Minecraft nous surprend sur ce point, qui aurait imaginé un Minecraft à la Diablo, étonnant mais innovant.

À voir ce qu’en penseront les joueurs. Encore un peu de patience, soyez prêt à accueillir à bras ouvert Minecraft Dungeons, il n’attend que vous.