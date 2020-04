Minecraft – Massive Attack à l’affiche d’un festival in game !

Les jeux vidéo remplaceront-ils la saison des festivals ?

Après le titanesque concert de Travis Scott sur l’île de Fortnite, qui a rassemblé plus de 12 millions de joueurs, musique, jeux vidéo et superstars continuent leur partenariat. Et cette fois ci, en plus, c’est pour la bonne cause ! Le groupe anglais Massive Attack (le groupe à l’origine de la carrière de Tricky, pour rappel…) a ainsi annoncé dans un communiqué de presse qu’il se produira sur la scène du festival Block By Blockwest (#BXBW) qui s’installera aujourd’hui… dans Minecraft ! Le festival se tient pour essayer de réunir des fonds pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 ; une lutte dans laquelle Massive Attack est déjà très impliqué.

Le nom du festival est un clin d’œil qui mixe les blocks de Minecraft au festival South By Sout West (#SBSW), un gros événement culturel qui se tient annuellement au Texas.

Massive Attack sera définitivement la tête d’affiche de cet événement, qui réunit une quarantaine d’autres groupes un peu plus underground (on reconnait néanmoins les Pussy Riot, qui défraient régulièrement l’actualité). Ils ont prévu de jouer des morceaux de leur performance de 2013, Massive Attack vs Adam Curtis, un concert expérimental qui mélangeait musique live et documentaire.

Massive Attack sera sur la scène montée pour l’occasion dans un serveur Minecraft dédié ce soir à 21h00 heure française. Block by Bockwest a réalisé un petit tuto pour permettre aux personnes les moins familiarisées avec Minecraft de pourvoir assister au show. Le lien vers cette vidéo, ainsi que le line-up complet du festival sont à retrouver à cette adresse. Et qui sait ? On retrouvera peut-être une sculpture en blocks de Banksy quelque part sur la map après le show…?!