Minecraft Dungeons entretient le suspense quant à sa sortie

Sortira ? Sortira pas ?

Mine de rien, Minecraft Dungeons a tout d’un événement. D’abord parce que Minecraft est aujourd’hui, et depuis pas mal d’années déjà, le jeu le plus joué. Et le plus vendu. Le titre détient ainsi le record du jeu le plus vendu de tous les temps, avec au dernier pointage plus de 176 millions de copies vendues, dépassant ainsi assez largement Tetris, deuxième du classement, et ses 170 millions d’unités écoulées (GTA V ferme le podium avec le lointain mais très impressionnant chiffre de 110 millions de copies distribuées).

Et puis, ce sera le premier jeu de Mojang (le studio derrière Minecraft) depuis… Minecraft ! En tout cas dans la forme actuelle du studio, détenu par Microsoft depuis 2014 (on n’oublie pas Scrolls, le deuxième jeu de Notch, créateur originel du jeu de Mojang.)

Minecraft Dungeons sera donc un dungeon-crawler à la Diablo, enrobé dans une direction artistique à la Minecraft, c’est-à-dire, à base de blocs. Si un mode multi pouvant accueillir jusque quatre joueurs en co-op est au menu, peu de constructions ou de personnalisations sont au programme, et il semble que le titre se serve surtout de la marque pour attirer une partie des millions de joueurs actifs sur le jeu de construction. Cela étant, Mojang a fait ses preuves sur la durée, et a réussi à garder son jeu et sa communauté très vivants, on peut donc espérer que ce savoir-faire permette d’accoucher d’un titre si ce n’est original, au moins intéressant ?

A priori, on ne devrait plus avoir longtemps à attendre pour être fixé, le jeu étant prévu pour une sortie en avril. Mais voilà : l’épidémie de coronavirus est passée par là, et tous les calendriers ont été bousculés. Concernant Minecraft Dungeons, ses développeurs qui peaufinent actuellement les derniers détails du titre assurent travailler à distance, mais d’arrache-pied, pour pouvoir le sortir en avril, mais avouent aussi réfléchir à leur calendrier…

As we’re working from home to do our part in protecting our community, our workflows will unfortunately be impacted. We’re working hard to deliver Minecraft Dungeons in April, but we’re also re-evaluating our timeline to make sure we bring you the best game possible. Stay tuned! pic.twitter.com/77964UwFpB — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 17, 2020

Pour le moment, le jeu est toujours au programme du mois d’avril. On espère qu’il en restera ainsi ! Minecraft Dungeon sortira sur PlaySation 4, Xbox One, Switch et PC.