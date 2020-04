Fortnite – Nouveau record “Astronomique” avec le concert de Travis Scott

Plus fort que Marshmellow

Ce vendredi, l’île de Fortnite hébergeait un événement inhabituel. Les kills et autres constructions ont été désactivés une petite heure le temps que se tienne le dernier événement en date organisé par le boss du genre Battle Royale : le concert Astronomical de Travis Scott. A l’occasion d’un partenariat avec le rappeur (que le public le moins sensible au hip hop connait surtout pour sa relation avec Kylie Jenner), Fortnite a ainsi hébergé un spectacle qui a attiré pas loin de 12,5 millions de joueurs-spectateurs. Le précédent événement du genre, le concert de Marshmellow, avait réuni lui un peu plus de 10 millions de personnes.

Au-delà du coup marketing (réussi) qui va profiter aux deux partis en présence, il faut souligner la qualité de l’expérience proposée par Fortnite. Si le jeu est parfois méprisé par une partie des joueurs, on ne peut que s’incliner devant la proposition à la fois ludique et artistique qu’a représenté le show. Alors que la venue de Marshmellow imitait un concert traditionnel, avec une scène et les avatars des joueurs attroupés devant, ce n’est pas exactement le modèle qui a été choisi pour Travis Scott.

Une véritable scénographie prenant en compte le format particulier de ce concert – au sein d’un jeu vidéo, donc – a été présentée aux spectateurs. C’est un Travis Scott de 30 mètres de haut qui a débarqué sur l’île de Fortnite pour emmener avec lui pendant un petit quart d’heure au son de ses morceaux (dont un inédit) les spectateurs dans un trip visuel interactif assez inédit, qui devrait faire date même en dehors des sphères du jeu vidéo.

Un événement plus important encore dans ce moment particulier que nous traversons, avec l’annulation des festivals d’été et l’impossibilité d’assister à des concerts avant probablement la rentrée prochaine. Si vous avez raté le passage de Travis Scott sur l’île, il s’y reproduira ce samedi 25 avril à 17h00, puis dans la nuit de samedi à dimanche à minuit, heure française. Epic Games conseille d’arriver sur les lieux une demi-heure avant le début du concert pour être sûr de pouvoir y assister. Quant à nous, nous ne pouvons que vous conseiller d’y assister in game plutôt que via une vidéo capturée, pour vivre l’événement de l’intérieur.