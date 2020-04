Hytale – Le Minecraft moddé inconnu du grand public, pas encore sorti, et déjà culte

Non, il ne s’agit pas de Minecraft Dungeon

A l’origine vague jeu de survie mais vrai jeu de LEGO, Minecraft s’est rapidement vu dépassé par son propre phénomène. Depuis racheté par Microsoft et devenu le titre de tous les records (le jeu le plus joué, le jeu le plus vendu…), le jeu de blocs doit son succès à son impressionnante communauté qui l’a complètement transformé, et dont Hytale est l’héritier légitime.

Une communauté qui a su s’emparer du jeu pour le modeler et le détourner à l’envie. Résultat, des dizaines de milliers de joueurs arpentant des maps de Minecraft moddé qui transforment le jeu de construction en dungeon crawler ou 3D platformer… (Fortnite suit d’ailleurs le même chemin avec le succès de ses Death Run permises par le Mode Créatif)

L’un des grands acteurs de ces serveurs de Minecraft moddé s’appelle Hypixel. Ayant réussi à réunir une impressionnante communauté autour de leurs créations dans Minecraft, la petite équipe a au bout d’un moment eu envie de développer son propre titre. S’ils avaient dans un premier temps en tête l’idée de s’écarter le plus possible des blocs de Minecraft, ils sont rapidement revenus à ce qu’ils savent faire de mieux. Et c’est ainsi qu’est né Hytale, une sorte de Minecraft moddé à grande échelle.

Le jeu se présente comme un jeu d’aventures dans un monde de blocs, avec une forte composante communautaire, Hytale offrant les possibilités aux joueurs de gérer leurs propres serveurs pour héberger maps customs ou autres mini-jeux créés dans Hytale. Avec une proposition solide et une communauté déjà acquise, le projet a démarré très fort : plus de 11 millions de vues sur le trailer de lancement dès sa première semaine de diffusion, plus de 56 millions à l’heure qu’il est… Le magazine anglais Edge en a d’ailleurs fait sa couverture pour son numéro du mois de mars.

Mais Hytale prend un nouveau tournant important aujourd’hui, avec le rachat du Studio par Riot Games. Rappelons que Riot Games n’est autre que le studio du phénomène League of Legends. Studio qui a été monté, d’ailleurs, pour -en gros- encadrer professionnellement DotA, qui n’était qu’un mod de Warcraft III, et en faire LoL, phénomène mondial de l’eSport.

Alors Riot va-t-il réitérer l’exploit, en rachetant un studio de moddeurs pour en faire un hit mondial ? Pour l’instant, cela semble bien parti… L’équipe de Hytale elle-même semble avoir une grande confiance dans le projet :

“Le terme Minecraft-killer est celui que nous rejetons le plus. Mais c’est pourtant là que nous sommes. Et si on nous demande : « Qu’est-ce qui vous donne le droit de croire que vous êtes en mesure de vous placer à ce niveau-là ? » Et bien c’est parce que c’est de là [Minecraft, ndlr] que nous venons. C’est là que nous nous sommes faits. Et c’est un secteur qui est tout neuf, non ? Aujourd’hui, il n’y a encore qu’un seul jeu qui l’occupe…” – Aaron ‘Noxy’ Donaghey, chef de projet sur Hytale, dans Edge n°342.

Aucune date de sortie n’est encore avancée pour Hytale. Entre-temps, Minecraft Dungeon, porté par l’officiel Mojang, va venir essayer de lui couper l’herbe sous le pied. Un duel dont le vainqueur sera déclaré selon la communauté qu’il réussira à réunir. Et sur ce point, Hytale a peut-être un peu d’avance…