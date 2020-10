Super Smash Bros. Ultimate – Steve de Minecraft empile ses blocs

Aujourd’hui s’est tenu un direct spécial Super Smash Bros. Ultimate ayant pour but de révéler le nouveau personnage qui rejoindra le casting 5 étoiles du jeu. Après Min Min d’ARMS, qui sera l’heureux combattant du Fighters Pass Vol. 2 ?

En maître d’orchestre (peu animé), Masahiro Sakurai a donc annoncé la nouvelle dans une vidéo d’une durée de seulement trois minutes. Le suspens est maintenant terminé, et non, il ne s’agit pas du chasseur de Monster Hunter. Et oui, on est également déçu. Le personnage en question est Steve, issu de la série de jeux vidéo Minecraft. Précision à noter, Nintendo ajoutera également Enderman, Zombie et Alex en tant que skins additionnels. Bien entendu, ce combattant sera accompagné d’un stage tiré de son univers et d’une poignée de musiques.

Pour le moment, nous n’avons pas de date précise concernant l’arrivée du personnage. La présentation d’aujourd’hui n’est pas entrée dans les détails sur les styles de combat ou les mouvements de Steve et Alex, mais le producteur Masahiro Sakurai a annoncé une grande vidéo de présentation dans laquelle nous verrons le héros en action. Celle-ci sera diffusée ce samedi 3 octobre à 16h30.

Qu’est-ce que vous pensez de cette annonce ? Avec Steve dans les rangs de Super Smash Bros. Ultimate, les fans de Minecraft sont aux anges. Il ne reste plus qu’à patienter quelques jours pour mettre la main dessus et voir ce qu’il vaut dans l’arène. On se quitte avec le sympathique vidéo de présentation.