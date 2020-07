Deux amiibo issus du roster de Super Smash Bros. Ultimate débarquent

Lorsque Nintendo avait présenté en 2014 le concept d’amiibo, petites figurines reprenant leurs personnages iconiques et capables de proposer du contenu additionnel une fois scannées par votre console, personne n’aurait imaginé qu’un an plus tard, parmi la collection de jouets interactifs traînerait fièrement un certain Sonic le hérisson tout droit sorti d’une licence SEGA ! Officialisé grâce à son apparition dans le troisième volet de la série Smash, Super Smash Bros. Brawl, et ouvrant généreusement la voie aux autres invités incongrus qui pourraient rejoindre le casting de prestige du plus célèbre jeu de combat sauce Nintendo du moment : Super Smash Bros. Ultimate.

C’est donc après Megaman, Pac-Man, Ryu, Cloud et Bayonetta que Sakurai (créateur de la série Super Smash Bros.), nous annonce deux nouveaux héros issus cette fois du premier season pass de Super Smash Bros. Ultimate, on a nommé Joker de Persona 5 et le Héro du dernier Dragon Quest, incarnant à lui tout seul l’esprit de tous les guerriers de la saga qui l’accompagnent. C’est à la date du 25 septembre de cette année que seront disponibles ces amiibo, laissant les fans de Rare et de SNK rêver à de potentiels adaptations de Banjo-Kazooie et de Terry Bogard dans un futur proche !

Si ces fameux amiibo ont pour principale utilité de vous créer un personnage personnalisé dans Super Smash Bros. Ultimate, étant capable de gagner des points d’expérience et gagner en puissance au fur et à mesure des combats l’utilité de la plupart de ces figurines technologiques est bien trop souvent réduit sur d’autres titres, que ce soit en débloquant des costumes ou power-up dans Mario Odyssey ou en offrant quelques easter-eggs sympathiques. Ce n’est malheureusement pas le cas pour les figurines provenant de licences d’éditeurs tiers, invitées dans Super Smash Bros. Ultimate, n’étant souvent tout simplement pas reconnues par le jeu ou n’offrant qu’un léger bonus sans rapport.

Il n’en reste pas moins sympathique pour tous les collectionneurs, ou fans d’une licence en particulier, de se procurer ces derniers joujoux au prix toujours plus adorable qu’une véritable figurine et à l’utilité un chouïa plus pratique !