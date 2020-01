Qui est Byleth, le nouveau personnage de Super Smash Bros. Ultimate ?

Il rejoint le roster de Super Smash Bros. Ultimate sans un mot, Byleth.

Celui-là, on ne l’avait pas vu venir ! Alors que nombre d’entre nous ont cherché dans les licences les plus obscures de Nintendo l’identité de ce nouveau personnage pour Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo surprend son monde avec une vidéo tournée en novembre annonçant Byleth, le personnage principal de Fire Emblem: Three Houses. Si le personnage est connu pour les amoureux de la série de tactical RPG phare d’Intelligent System, il reste néanmoins un semi-anonyme pour le grand public, ou pour le néophyte Nintendo. C’est pourquoi nous vous dressons ici un portrait de ce héros typique de la saga Fire Emblem, parce qu’on vous aime bien !

Byleth – le héros, donc – faisait partie d’une troupe de mercenaires dirigée par son père (#BonneFamille) jusqu’au jour où son pouvoir fut révélé, lors d’une opération que nous ne vous spoilerons pas, ce qui eut pour conséquence de l’envoyer à l’Académie des Officiers en tant que professeur, créant ainsi un aller-retour flamboyant dans notre système licence-master franco-français. Chapeau l’artiste, et non, la phrase précédente n’est pas un spoil.

Le bonhomme est plutôt transparent en termes de personnalité, et ce que l’on entend ici, c’est que les pans de caractère qui ressortiront du personnage seront directement corrélés aux réponses que vous lui choisirez. En quelque sorte, Byleth, c’est toi + moi + tous ceux qui le veulent. Pardonnez-nous de citer les grands artistes. Mais si l’on peut retenir une chose sur le personnage (et ça aide bien le scénario), c’est qu’il est relativement efficace dans l’art de cacher ses émotions, ce qui fait qu’un moindre sourire de sa part donne l’impression d’une victoire de coupe du monde.

Dans le jeu, Byleth est une unité sacrément utile, puisqu’elle octroie un boost de 20% d’expérience à/aux unités adjacentes, ce qui est clairement un sacré coup de pouce (coucou multi exp). De plus, plus tard dans le jeu, ce pouvoir se verra adouber d’un deuxième effet kisscool qui comportera un bonus de 2 de dégâts toujours pour les unités adjacentes.

Et là, plot twist pour ceux ne connaissant pas le jeu, Byleth peut aussi bien être un garçon qu’une fille, et ça, c’est la classe. D’ailleurs, saviez-vous que le nom de Byleth provient de la Goétie qui est l’art d’invoquer les démons tel un Baptiste pas très net ? Et malgré cette appellation de démon, le Byleth d’origine n’avait pas d’autres pouvoirs que celui de rendre les gens amoureux. Ah, et aussi de gouverner 85 légions démoniaques. Enfin, bref, nous nous égarons un tantinet. Notre Byleth à nous, peu importe son genre, possède de surcroît un pouvoir des plus intéressants, celui de rembobiner le temps, à la sauce prince de Perse, ce qui, à la fois dans Fire Emblem et dans Super Smash Bros. Ultimate, en fait un combattant tout à fait intéressant.