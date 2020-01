Metro Redux s’arrêtera prochainement à la station Nintendo Switch

Metro Redux passe en mode nomade avec une sortie sur Nintendo Switch.

Fan de survival horror/shooter dans des cadres originaux ? Prêt à dépasser vos limites et à affronter vos peurs en public ? Amateur du genre post-apocalyptique ? Si vous avez répondu “oui” à au moins l’une de ces questions, il y a de fortes chances que la nouvelle d’aujourd’hui soit pour vous, lecteur de l’étrange ! Metro Redux, qui fait l’objet de rumeurs sur Switch depuis des plombes, vient tout juste d’être confirmé et c’est pour très bientôt sur cette même machine. En parallèle de la présentation de Masahiro Sakurai annonçant l’arrivée de Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate, le compte YouTube officiel de Nintendo dévoilait et datait par le biais d’un teaser trailer (que vous retrouverez ci-dessous) le lancement imminent de Metro Redux sur sa console ! C’est ce qu’on appelle faire d’une pierre deux coups (enfin ça aurait pu si ça n’avait pas été fait en catimini comme tout ce qui concerne ce titre sur cette machine jusqu’à présent).

En parlant de faire d’une pierre deux coups, cette édition Switch comprendra bien les deux campagnes que sont Metro 2033 et Metro Last Light. Malheureusement, Metro Exodus, le dernier chapitre de la saga, ne fait pas partie du lot. Il faudra patienter pour avoir cet ultime opus sur Switch, et encore, rien n’a été officialisé sur ce dernier. Néanmoins, comme c’est souvent le cas dans un portage, la cartouche comprendra également l’intégralité des DLC sortis, ce qui ajoute une bonne dizaine d’heures aux joueurs en manque d’action. Voilà, Metro Redux (comprenant Last Light et 2033) sortira sur Nintendo Switch le 28 février 2020 pour tous les joueurs qui aiment jouer dans… le bus (non, nous ne ferons pas cette blague). Notons que des éditions physiques et limitées seraient apparemment prévues.