Super Smash Bros. Ultimate – Byleth prend place dans la mêlée

Byleth de Fire Emblem rejoint le casting légendaire de Super Smash Bros. Ultimate.

Dans la semaine, Masahiro Sakurai annonçait une présentation spéciale teasant l’annonce d’un autre personnage prêt à rejoindre le casting pléthorique de son excellent Super Smash Bros. Ultimate. Forcément, les internets se sont mis à brûler, les forums et Twitter à rêver à voix haute : Dante de la série Devil May Cry ? Sora de Kingdom Hearts ? Son Goku ? Waluigi ? Le suspens est dores et déjà terminé, vous savez déjà qui c’est. Et si vous n’avez pas vu la vidéo de présentation, vous avez au moins aperçu notre photo d’illustration. Le prochain héros à rejoindre le roster n’est autre que Byleth, le personnage principal de Fire Emblem: Three Houses. Déçu ? Vous êtes nombreux, et Sakurai vous avait vus venir alors laissez-nous le temps de vous expliquer ce qu’il a prévu pour éviter de recevoir des légions de messages assassins sur son compte Twitter. Byleth ne sera pas votre habituel combattant de Fire Emblem et introduira un certain nombre d’éléments inédits.

À la manière de Robin qui manipule les épées et la magie (et dont il partage également la mobilité), notre combattant se battra équipé de tout un arsenal, 4 armes représentant chacun des côtés du losange qui sert de base à l’aspect stratégique dans Fire Emblem, et un arc. Ainsi, en plus de l’Épée du Créateur, cette lame qui partage des caractéristiques similaires à l’épée d’Ivy dans Soul Calibur, il pourra percer les défenses de ses adversaires avec l’Areadbhar de Dimitri, fracturer des crânes avec l’Aymr d’Edelgard et faire des trous de loin dans ses adversaires avec le Failnaught de Claude. Mais comment diable un personnage peut-il manipuler quatre armes à la fois ? On y vient.

En vrai, c’est plutôt simple. Chacune de ses armes est associée à un côté (comprenez aussi bien les frappes normales, spéciales et Smash). L’épée sera l’arme associée à toutes les commandes hautes, la hache pour les commandes basses, la lance pour les frappes de côtés et l’arc pour l’attaque spéciale neutre (comme celui de Link ou le canon chargé de Samus). Chacune de ses pièces aura d’ailleurs ses propres fonctions et utilités, la lance possédant, par exemple, une meilleure allonge et étant plus efficace quand vous touchez l’adversaire avec sa pointe.

Bien entendu, qui dit nouveau personnage sous-entend nouveau terrain. Et forcément, ce terrain n’est autre que la citadelle de Garreg Mach. Elle se divisera en 3 parties : le marché, le hall de réception, le pont et la cathédrale, chacune présentant des personnages différents provenant de chacune des maisons pour lesquels Byleth fait office de tuteur. Vous aurez également l’introduction de nouvelles chansons telles que “le vent de Fódlan” que les joueurs qui ont joué au soft dont le héros est issu reconnaîtront. Enfin, nous disons “le héros” mais, comme c’est le cas pour Corrin, si vous préférez que votre guerrier soit une guerrière, il vous suffit de changer de costume. Byleth fera son entrée dans Super Smash Bros. Ultimate le 29 janvier et sera disponible aussi bien dans le season pass qu’à l’unité (au tarif de 5,99€). Alors ? Ravi ou déçu ? Partagez vos opinions et plus encore ci-dessous !