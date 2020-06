Super Smash Bros. Ultimate – Min Min entre sur le ring

Rappelez-vous ! Fin janvier dernier sortait sur Super Smash Bros. Ultimate le dernier personnage additionnel du Fighters Pass : Byleth, issu de Fire Emblem: Three Houses, venait rejoindre les quatre autres personnages du Fighters Pass, avec Joker, Héros, Banjo-Kazooie et Terry. Cinq personnages venant compléter un jeu déjà bien fourni.

Cela ne suffisait pas à Sakurai, papa de Super Smash Bros. Ultimate, qui avait annoncé à la fin de la présentation de Byleth un Fighters Pass Vol. 2. Contrairement au premier volume, ce second n’ajouterait pas cinq, mais six nouveaux personnages, et le premier à être annoncé serait tiré du jeu ARMS, sans plus de précision.

Il a fallu attendre le dernier moment pour enfin en savoir plus. Ainsi, Min Min rejoindra le casting des combattants de Super Smash Bros. Ultimate dès le 30 juin. Comme dans ARMS, Min Min utilisera ses bras extensibles pour se battre. Elle sera équipée de trois armes différentes, Ramram, Electrochoc et Dragon. Min Min est une boxeuse et sera particulièrement utile dans les combats à distance. Grâce à la capacité Arms, elle déploiera ses deux bras.

Contrairement aux autres combattants, Min Min n’a pas de coups spéciaux à proprement parler. Le bouton A permet d’utiliser le bras gauche, tandis que le bouton B sert pour le bras droit. Chacun de ses bras pourra être envoyé l’un après l’autre, dans la même direction ou dans une direction opposée. Il est possible de courber l’allongement des bras, mais aussi de changer de type de poing. Son Final Smash est l’offensive ARMS. Tous les combattants de ARMS se joignent à Min Min pour une pluie de coups de poings dévastatrice.

Le set de combattants 6 inclura donc Min Min, mais aussi un nouveau stage, le stade Spring, et 18 nouvelles pistes audio. Afin d’obtenir l’ensemble de ce set, il vous faudra débourser 5,99€. Vous pouvez opter pour une autre solution, l’achat du Fighters Pass Vol. 2 pour 29,99€. Il reste donc encore cinq nouveaux combattants à découvrir progressivement jusqu’au 31 décembre 2021. Qu’avez-vous pensé de l’arrivée de Min Min ? Prêt à replonger dans Super Smash Bros. Ultimate ?