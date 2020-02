Super Smash Bros. Ultimate – Sora de Kingdom Hearts… Ouais, non…

D’après Imran Khan, Nintendo a demandé à Disney pour ajouter Sora dans Super Smash Bros. Ultimate, mais …

Voilà un moment qu’il fait partie de la liste des personnages les plus réclamés pour Super Smash Bros. Ultimate. Il est le plus vivant des fantasmes des fans de Square Enix, comme le rappelle les foules de messages, pronostics et prédictions à l’orée et lors de chaque Nintendo Direct… Non, nous ne parlons pas de Sephiroth, ni même de Génos, mais bien de Sora, le personnage principal de Kingdom Hearts. Vous en rêvez également ? Vous faites partie de cette foule ? Et bien, d’après les dernières rumeurs, ne l’attendez pas trop… quoique ?

Effectivement, si vous attendiez que Sora soit annoncé avant de prendre le 2ème pack de combattants, l’heure de vérité ne devrait pas tarder à sonner. C’est en tout cas ce que semble indiquer Imran Khan, ancien chef d’édition chez Game Informer, dans un podcast avec les gars de Kinda Funny Games, pronostiquant l’identité des prochains membres du casting. Alors oui, on le précise maintenant mais prenez ces informations avec des pincettes géantes, comme d’habitude.

Vous êtes curieux de découvrir qui pourrait, toujours selon lui, rejoindre le casting 3 étoiles all-star ? Ce serait Master Chief, ou Sora justement. Pour lui, les discussions ont déjà eu lieu pour intégrer ces personnages à la franchise-musée de Nintendo et dans le cas de Sora, plus d’une fois. Effectivement, il indique savoir que Big N aurait déjà rencontré la branche japonaise de Disney avant d’être gentiment reconduit à la porte. D’où tient-il ses informations ? Aucune idée, mais vu le poste qu’il tenait auparavant, nous sommes assez tentés d’y croire (d’autant que son aplomb dans la vidéo que vous trouverez ci-dessous semble indiquer qu’il est sûr de son coup). Ceci dit, il ose toujours croire en Sora alors… Pourquoi pas, hein ?

Si vous n’êtes pas au courant, Super Smash Bros. Ultimate a déjà rendu disponible son 2ème Fighter Pass à l’achat sur sa boutique en ligne. Son acquisition (pour la somme de 29,99€) devrait abreuver le jeu en contenu jusqu’à fin 2021 et ajoutera 6 personnages au roster du brawler “made in Nintendo”. Quand à l’extrait en question, vous le trouverez autour de la minutes 29 dans la vidéo présente juste dessous.