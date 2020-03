Super Smash Bros. Ultimate – On connait la franchise du DLC Fighter Pass 2

Super Smash Bros. Ultimate nous dévoile à demi-mot son prochain personnage issu du Fighter Pass 2.

S’il y a bien un jeu qui déchaîne les passions, c’est bien Super Smash Bros. Ultimate. Chaque nouvelle annonce est sujette à de multiples fantasmes au sein de sa communauté. Et ça, Nintendo l’a bien compris. En proposant un jeu-service et fan-service, le géant nippon a su propulser son oeuvre au sommet, profitant allègrement du titre pour ses promotions internes (Dragon Quest par exemple). Pour ainsi dire, être dans le roster de SSBU (surtout quand on n’est pas une franchise Nintendo) signifie en quelque sorte l’entrée au Panthéon des héros les plus marquants du jeu vidéo.

Après un premier Fighter Pass qui aura permis le retour de Banjo-Kazooie sur une console de Big N, la multinationale japonaise a annoncé un nombre de six combattants inédits à venir en tant que DLC pour le second Fighter Pass. Une fois n’est pas coutume, la révélation s’est faite en catimini au travers d’un Nintendo Direct Mini absolument pas prévu, et publié sur la chaîne YouTube de Nintendo, à la surprise générale.

Ainsi donc, nous est teasée la franchise du prochain jeu auquel appartiendra le prochain personnage qui rejoindra le roster de SSBU. Et cette franchise n’est autre qu’ARMS, le jeu concept sorti au lancement de la console, fruit d’un essai de Nintendo de pénétrer le marché du jeu compétitif. Un essai en demi-teinte, mais qui aura eu le mérite de proposer un gameplay nouveau, dans la plus pure tradition de Nintendo.

Cependant, la société n’a pas annoncé quel personnage spécifique d’ARMS rejoindra Super Smash Bros. Ultimate. Nous en saurons toutefois plus en juin, étant donné que son développement a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus qui frappe actuellement la planète. Le timing de la révélation n’est pas anodin, car en parallèle, le jeu ARMS est en ce moment gratuit.