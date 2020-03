Le Meilleur de la Semaine – PlayStation 5, Xbox Series X, Nioh 2, Trials of Mana and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 16 au dimanche 22 mars 2020.

Cette semaine est une nouvelle fois marquée par le Covid-19 et ses répercussions sur le monde du jeu vidéo. Outre l’annulation du Stunfest, Square Enix a annoncé via un petit billet sur Twitter que si le remake de Final Fantasy VII n’est pas repoussé et sortirait bien le 10 avril prochain, les stocks physiques, eux, pourraient être impactés. Aussi, il se pourrait que beaucoup ne reçoivent pas leur jeu en temps et en heure.

En ce qui nous concerne, nous vous informons que nous aurons des retards sur les tests de DOOM Eternal, Granblue Fantasy Versus et Animal Crossing ou encore Persona 5 Royal. Les causes sont diverses et variées, mais souvent indépendantes de notre volonté, mais sachez que nous mettons tout en oeuvre pour que nos tests paraissent dans les plus brefs délais. Place maintenant au Meilleur de la Semaine jeu vidéo !

L’actualité du jeu vidéo

Mais il n’y a pas eu que de mauvaises nouvelles et le Meilleur de la Semaine est là pour vous en parler. Ainsi, la PlayStation 5 a enfin eu droit à une présentation de ses caractéristiques techniques lors d’une petite conférence organisée pour pallier l’annulation de la GDC. Alors oui, ce n’était nullement destiné au grand public, ce qui a beaucoup fait parler, parce que la où les joueurs s’attendaient à voir le visuel interne et externe de la console, ainsi que du concret sur ce qui a été annoncé, ils ont finalement dû faire avec des schémas et un vocabulaire complexe.

Ceci est aussi dû a un problème de communication de Sony et surtout à un emballement exagéré des médias et de certains influenceurs quant à cette conférence. Reste que l’on y a appris plein de belles choses, dont les caractéristiques techniques de cette fameuse PlayStation 5, quelques jours après la grosse couverture de Digital Foundry sur la Xbox Series X. On vous a d’ailleurs concocté un article détaillé et comparatif des deux machines.

Ensuite, l’actualité a été marquée par la sortie de Animal Crossing et DOOM Eternal certes, mais il y a aussi eu une annonce passée trop inaperçue à notre goût. Celle de The Last Campfire, prochain du studio Hello Games qui nous a offert No Man’s Sky. Tout d’abord on espère que la communication autour du titre sera plus intelligente que par le passé, ensuite il faut l’avouer, il nous a pas mal intrigués, ce fort joli jeu qui ne se déroulera plus dans l’immensité de l’espace et sera bien plus intimiste. Un jeu que l’on surveillera avec une attention toute particulière.

Autre jeu annoncé et qui ne crée par contre pas la surprise comme le précédent, WRC 9. Toujours développée par Kylotonn et éditée par Nacon, la simulation de rallye s’annonce encore meilleure que précédemment. Chose qui ne sera pas facile pour ce qui est du mode carrière qui est actuellement l’un des plus complets de ces dernières années, alors que l’on nous annonce de la nouveauté côté véhicules historiques disponibles et rallyes présents en jeu.

La totalité des écuries de WRC, WRC 2, WRC 3 et WRC Junior seront présentes, tout comme leurs bolides, et on nous promet encore des améliorations de gameplay, notamment au niveau du comportement en piste des véhicules. Enfin, Nacon a aussi, en même temps, WRC 10 et 11 puisque le contrat d’exploitation entre Nacon et la WRC Promoter court jusqu’en 2022.

En bref maintenant dans ce Meilleur de la Semaine. De nombreux éditeurs offrent des jeux en cette période de confinement, cela va d’Ubisoft à GoG en passant par des indépendants. Aussi et toujours pour s’occuper sachez qu’une quarantaine de démos sont disponibles sur Steam suite au Game Festival: The Game festival – Spring Edition, de quoi trouver chaussure à son pied, surtout que certains petits jeux valent vraiment le coup d’oeil.

Aussi, le somptueux Octopath Traveler se retrouve proposé à moitié prix sur Steam et l’eShop de Nintendo pour fêter les deux millions de vente. Enfin, on vous a concocté un bel article sur la pandémie numérique de Sang Vicié qui avait sévi et était devenue hors de contrôle dans le MMO World of Warcraft.

Nos tests et previews

Bien que l’on n’ait pu vous offrir les tests de DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons cette semaine, nous n’avons pas chômé pour autant. Le premier que l’on vous propose de découvrir n’est autre que celui de The Division 2: Warlords of New York. Un DLC très classique dans sa forme et dans son fond, mais qui brille tout de même de par un contenu qualitatif et une refonte attendue du end-game. Une petite madeleine de Proust à consommer sans modération qui prolonge admirablement bien l’expérience The Division 2.

Ensuite, on a pu tester en long en large et en travers un certain Ori and the Will of Wisps. Une suite très attendue par les fans du premier opus qui nous propose toujours une direction artistique enchanteresse et un univers incroyablement beau. Si on reconnait aisément les qualités du titre, on n’a pu passer outre le fait qu’il est trop similaire à son prédécesseur et nous a laissé un arrière-goût amer en bouche. Un bon jeu mais qui souffre du syndrome 1.5.

Enfin, parmi nos gros tests de la semaine, on ne peut que vous proposer celui de Nioh 2. Un très gros morceau qui ne nous a pas pleinement convaincus. Principalement parce que comme Ori, il ne parvient pas à se révolutionner ou évoluer suffisamment vis-à-vis de son prédécesseur. On est là aussi face au syndrome 1.5 et si Nioh 2 est très loin d’être un mauvais jeu, il est même plutôt bon, il n’est objectivement pas la claque annoncée. D’autant plus que le scénario est tout juste passable et que le nouveau héros ne parvient pas à la cheville de William.

En bref maintenant dans ce Meilleur de la Semaine. La compilation réunissant Langrisser I & II est passée entre nos mains expertes et ce fut un agréable voyage dans le temps. Fort d’un gameplay léché, de deux très bonnes histoires et d’une réactualisation réussie, cette compilation disponible à petit prix est un must have pour les fans de RPG tactiques. Stela, un petit titre indépendant, est aussi passé par la case test cette semaine et ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Trop courte et convenue, cette expérience, certes plutôt jolie et à l’ambiance assez envoûtante, est bien trop commune pour justifier son prix assez élevé malheureusement.

Enfin, place à Neon City Riders sur Nintendo Switch. Un petit Zelda-like 2D cuisiné à la sauce cyberpunk qui prend le parti de nous en foutre plein la tronche dès le début pour ensuite récompenser les plus courageux qui passeront outre une introduction punitive, pour découvrir par la suite un jeu plus profond qu’il n’y parait. Dès lors commence une aventure franchement grisante que l’on vous conseille sans sourciller malgré une difficulté rebutante.

Côté preview cette semaine, on vous a concocté un petit article sur la longue démo d’un Trials of Mana qui n’est autre que le remake de l’un des meilleurs J-RPG de l’ère 16 bits, Seiken Densetsu 3. Ce remake s’annonce tout aussi enchanteur que son modèle, tout en peaufinant le système de combat. Alors certes ce n’est pas une foudre de guerre technique, mais la direction artistique rattrape le tout, alors que la remasterisation des différents thèmes musicaux fait merveille. Trials of Mana nous a fait très forte impression, son test sera pour le mois prochain.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

Côté sortie jeux vidéo de la semaine prochaine, on ne peut que mettre en avant un certain One Piece: Pirate Warriors 4 qui aura la lourde tâche de faire oublier un troisième épisode qui était plutôt moyen et un épisode World Seeker vraiment pas terrible non plus. Il s’agit là d’un muso nous permettant de revivre les aventures de Luffy et consorts de l’arc Alabasta jusqu’aux arcs Arcs Whole Cake Island et Wano Kuni. Il sortira le 27 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

N’oublions pas non plus un certain Half Life : Alyx, jeu censé redéfinir notre rapport à la réalité virtuelle et apporter enfin le nouvel épisode de la franchise que les fans attendent depuis très très longtemps. Se déroulant avant les événements narrés dans Half Life 2, ce n’est pas une suite à proprement parlé, mais plutôt un spin-off approfondissant l’univers. On y incarne Alyx Vance qui lutte contre les Combine, une race extra-terrestre qui règne en maître sur la Terre. Il paraîtra le 23 mars prochain suc PC via Steam.

Enfin, après une grosse phase de bêta, Bleeding Edge va enfin pointer le bout de son nez sur Xbox One et PC. Il s’agit là du nouveau jeu de Ninja Theory qui est une sorte de jeu de baston en arène coopératif et compétitif. Une expérience intéressante qui sera disponible le 24 mars.

En bref maintenant dans ce Meilleur de la Semaine. Quelques DLC sont de sorties cette semaine, parmi eux un certain Control: The Foundation prévu pour le 26 mars, Borderlands 3 : Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock à la même date, ainsi que Two Point Hospital: Off the Grid le 25 et Cities Skylines: Sunset Harbor le jour qui suit. Côté jeu, on retient surtout Paper Beast pour le 24 mars et Dirt Rally 2.0 Game of the Year Edition le même jour.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !