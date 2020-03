WRC 9 annoncé et daté en vidéo par Nacon et Kylotonn !

Après un épisode 8 de très bonne facture, WRC 9, 10 et 11 sont annoncés par Nacon.

Pour Nacon (filiale de Big Ben Interractive) et KT Racing tout roule, puisqu’éditeur et développeur viennent d’annoncer en vidéo la sortie pour le 3 septembre prochain d’un certain WRC 9 sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via l’Epic Games Store). Pour ce qui est des versions Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X, les dates ne sont pas encore arrêtées et nous seront communiquées ultérieurement. De plus, les deux sociétés ont annoncé que les épisodes 10 et 11 de la licence sont d’ores et déjà actés, puisque le contrat d’exploitation entre Nacon et la WRC Promoter court jusqu’en 2022, de quoi voir venir.

Mais concentrons nous à présent sur WRC 9. Le huitième épisode était très franchement bon, notamment grâce à une carrière solo profondes et longues, qui sans être scénarisée, parvenait à nous proposer l’une des expériences les plus complètes que l’on ait vu depuis bien longtemps dans un jeu de rallye. Bien évidemment, Kylotonn a cravaché et essuyé des revers pour en arriver là et il est important de dire que c’est en y mettant toute l’abnégation et la passion nécessaire que le studio a réussi d’année en année à améliorer chaque épisode de WRC, des graphismes à la physique en passant par le gameplay et les modes de jeu. Aujourd’hui, WRC 8 est une référence qui sans se hisser à la hauteur du mastodonte Dirt 2.0, tire son épingle du jeu et est très apprécié des fans de cette discipline automobile.

Ce neuvième épisode entend donc bien suivre le chemin emprunté par le précédent pour nous offrir une simulation encore plus exigeante et complète. Pour ce faire, KT Racing a repensé une nouvelle fois son mode carrière, tout en gardant les bases établies, afin de nous proposer encore plus d’options et de possibilités pour que notre écurie s’envole vers les sommets. À cela s’ajoutent trois nouveaux rallyes se déroulant au Japon, en Nouvelle-Zélande et au Kenya, ainsi que quinze véhicules historiques bonus qui pourront être conduits pour notre plus grand plaisir. Le jeu comptera en tout et pour tout cinquante équipes officielles et leurs cylindrées dans les catégories WRC, WRC 2, WRC 3 et WRC Junior.

Bien évidemment, on nous promet aussi des retouches au niveau du gameplay, notamment sur la physique des véhicules et de leur comportement. Un gros travail sur l’immersion serait aussi en cours pour nous plonger véritablement au cœur de la course sans quitter notre canapé. Reste à vérifier tout cela manette en main et en attendant nous pouvons tout de même vous proposer le premier trailer de ce WRC 9.