Confinement – Des jeux gratuits pour rester chez vous

Quand les éditeurs nous aident à alléger cette période d’enfermement.

Si on parle de jeux gratuits, nous vient tout de suite en tête l’Epic Games Store, et son rendez-vous régulier permettant de récupérer deux jeux pour zéro euro, et ce chaque semaine. Et en ces temps de confinement, Epic Games frappe très fort avec deux titres de haute volée : tout d’abord le cultissime The Stanley Parable, jeu narratif qui a littéralement renversé le genre, et Watch Dogs, le GTA-like technophile d’Ubisoft qui n’avait pas tenu toutes ses promesses, mais reste un très bon moment de jeu vidéo. Les deux jeux sont téléchargeables jusqu’à 26 mars, où ils seront remplacés par Figment et Tormentor X Punisher (un programme un chouïa moins appétissant).

Ubisoft, d’ailleurs, n’est pas en reste, et vient aussi au secours de nos journées d’ennui en offrant le très apprécié Child of Light via Uplay. Et rappelons que, toujours sur Uplay, Ubisoft offre également à tout le monde son jeu éducatif Rabbids Coding (Les Lapins Crétins : Apprends à Coder), un jeu de réflexion qui enseignera aux enfants la logique du code informatique. Une bonne idée en cette période d’École à la maison.

De son côté l’éditeur Daedalic Entertainment offre son jeu Deponia via Twitter. Il suffit d’aller poster un commentaire sous ce tweet avec les # proposés pour recevoir en échange une clé pour le jeu :

Being in Home Office, we can relate to staying in the same spot for the next weeks. To help making your (self-induced) quarantine as comfortable as possible we give away Deponia 1 for free – Just comment below with#FlattenTheCurve + #Platypus pic.twitter.com/Y98dVjYmJt — Daedalic Entertainment (@daedalic) March 18, 2020

Toujours sur PC, GOG, la boutique sans DRM de CD Projekt, propose aussi de quoi occuper notre quarantaine, avec pas loin de 30 jeux gratuits. Une sélection inégale et plutôt rétro, mais il serait étonnant que vous ne trouviez rien à votre goût dans la liste, où se croisent le classique Beneath a Steel Sky (qu’on vous recommande chaudement !), quelques jeux estampillés Ultima, le point’n click Amazon Queen ou encore le jeu de cartes issu de The Witcher, le GWENT. Rendez-vous ici pour récupérer les jeux.

Sur consoles, les stores sont toujours plus frileux question gratuité. On a cependant repéré le très bon Piku Niku pour Switch vendu en ce moment à 0,99€ (contre 13€ d’habitude)! Bon, ce n’est pas gratuit, mais on s’en approche très, très, fortement ! Le jeu est en plus parfaitement kid-compatible. Sur PlayStation 4, il faudra se contenter des promotions actuelles, une offre Mega Mars pas ouf, et toujours les sélections à moins de 20€ et moins de 10€.

Enfin, quelques jeux mobiles sympa : l’excellent Mini Metro est gratuit en ce moment sur iOS et Android, le jeu de société adapté pour mobiles Tokaido est lui aussi offert en ce moment sur les deux systèmes, enfin, l’éditeur Smart Games, qui publie de très bons jeux de société de réflexion pour 1 joueur propose en ce moment un accès gratuit à tous ses titres dans leur version jeux mobiles. Idéal avec les enfants.

Enfin, n’oubliez pas que pour quelques heures encore, vous avez la possibilité d’essayer les démos de The Game Festival – Spring Edition !