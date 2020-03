The Game Festival – Spring Edition : le plein de démos gratuites !

De quoi se faire sa propre GDC à la maison.

Lors des derniers Game Awards, Geoff Keighley avait apporté un peu de nouveauté aux Game Awards en lançant The Game Festival, en partenariat avec Steam. L’idée était de rendre disponible toute une série de démos jouables de jeux encore en développement. Une façon bienvenue de faire réellement participer le grand public aux Game Awards, en les couplant avec un événement numérique accessible au plus grand nombre.

Et alors que la GDC aurait dû se tenir en ce moment même, Geoff Keighley nous propose une deuxième édition de son Game Festival : The Game festival – Spring Edition. Une façon pour les développeurs de pouvoir quand même faire parler de leurs jeux, et pour nous, joueurs, de nous essayer à un paquet de futurs titres. Ce sont ainsi plus de quarante jeux indés qui auraient dû être présentés à la GDC qui sont en ce moment, et pour quelques jours seulement, disponibles sur Steam, sous forme de démo. Les espaces Indie Megabooth, Day of the Devs, et The Mix, qu’on aurait dû retrouver à la GDC 2020 sont ainsi représentés.

Surprise! @thegamefestival returns tomorrow to @Steam with 40+ new games you can play at home, which were originally set for GDC. This is the Spring edition of @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 17, 2020

L’occasion d’essayer Neon Noodles, un puzzle game de vivid Helix (Semispheres), l’intriguant Moncage, puzzle game qui emprisonne des univers dans les faces d’un cube, Cloudpunk, le jeu cyberpunk en voxels dont nous vous parlions dans ces colonnes, mais aussi Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre, qui fait débarquer l’univers délirant de Nahalbeuck en jeu vidéo, ou encore Jay and Silent Bob: Mall Brawl, délirant rétro 8 bits dans le plus pur esprit NES mettant en scène les célébrissimes dealers de Clerks…

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Geoff Keighley nous promet que ce genre d’initiative devrait se reproduire régulièrement… Pour l’E3 ? Vous retrouverez toutes les démos disponibles pour The Game Festival – Spring Edition à cette adresse.