Coronavirus – La GDC 2020 essuie de nombreuses annulations

Comme l’économie en général, le JV souffre de l’épidémie.

Au début du mois, le Taipei Game Show 2020, l’un des plus gros événement gaming en Asie et même dans le monde, avec plus 350 000 visiteurs attendus, annonçait décaler l’événement à cet été suite à l’épidémie de coronavirus. Cette fois-ci, c’est la Game Developper Conference (GDC) qui est touchée par les conséquences de l’épidémie, puisque de nombreux intervenants importants ont annulé leur venue sur le salon. Au point qu’on se demande si la tenue même de la conférence a encore un sens.

Microsoft avait ainsi annoncé son absence récemment, faisant suite à Kojima Productions, qui devait venir parler de Death Stranding. Sony ne sera pas non plus de la partie, tout comme Facebook, qui a aussi annulé sa participation, et Unity. On apprend aujourd’hui la décision d’Epic Games de ne pas se rendre à la GDC non plus.

Here at Epic we were excited about participating in GDC 2020. Regrettably, uncertainty around health concerns has made it unviable to send our employees, and so we have made the difficult decision to withdraw attendance. Stay tuned for Epic news and more through other channels. — Unreal Engine (@UnrealEngine) February 27, 2020

Une conférence de développeurs sans les deux moteurs les plus utilisés de l’industrie que sont Unity et Unreal Engine (propriété d’Epic Games), sans non plus les deux grands constructeurs que sont Sony et Microsoft risque de tourner un peu à vide… Ou de se transformer en événement indé. Pour l’instant Nintendo n’a rien annulé et est toujours considéré comme participant à la conférence.

La GDC est un événement essentiellement tourné vers les professionnels, mais avait été particulièrement suivi par le grand public l’an dernier, puisque Google était venu y dévoiler Stadia, qui attisait encore à l’époque la curiosité de tous. Le salon est également l’hôte des Game Developpers Choice Awards, une cérémonie de récompenses remises par un jury de professionnels du jeu vidéo. La GDC 2020 devrait se tenir du 16 au 20 mars prochain, à San Fransisco.

Et pour terminer sur une info plus réjouissante, le Taipei Game Show a confirmé sa nouvelle date estivale en remplacement de l’événement annulé en février. Le salon asiatique se tiendra donc du 25 au 28 juin prochain.