Regain de popularité importun pour Plague, Inc. suite à l’épidémie chinoise

L’inquiétude pousse le public à se tourner vers Plague, Inc., le jeu de Ndemic Creations.

Cela fait l’actualité depuis quelques jours : un nouveau coronavirus a fait son apparition en Chine. Il ne s’agit pas d’une mode de mauvais goût qui pousserait tout le monde à chanter “the rythm of the night”, mais bien d’un vrai virus inquiétant de la famille de celui qui avait propagé le SRAS en 2003. Alors que la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie, connait actuellement des mesures de confinement, ce sont 1300 cas de contamination avérés qui sont désormais dénombrés. L’épidémie est également devenue mondiale après que trois cas ont été confirmés en France, mais aussi un en Australie.

Si certains se sont mis à paniquer – ce qui est compréhensible – d’autres se sont mis en quête d’informations sur le sujet, et se sont tournés vers… les jeux vidéo ! Un titre en particulier a connu un regain d’intérêt depuis l’apparition du virus : Plague, Inc., des studios Ndemic. Le titre était ainsi d’après la BBC numéro un des téléchargements sur l’App Store en Chine le mercredi 22 janvier, et a très largement progressé un peu partout ailleurs !

Plague Inc. est un jeu de stratégie en temps réel dans lequel le joueur lance un virus sur un Patient Zéro, pour déclencher une épidémie mondiale, et en finir avec l’humanité ! Le jeu se veut “réaliste”, et avait été applaudi par différentes organisations de santé publique pour le travail d’information qu’il offrait, lors de sa sortie, en 2012. Il a depuis peut-être été pris un peu trop au sérieux, au point que les joueurs se tournent même vers son développeur, Ndemic Creations, pour se renseigner sur l’épidémie :

We’re getting a lot of questions about the ongoing Coronavirus outbreak- the World Health Organization has some great information here: https://t.co/aG29SD68Iu pic.twitter.com/kLFq6CmPGo — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) 22 janvier 2020

Une situation qui n’est pas inédite, puisque les téléchargements du jeu avaient aussi fait un bond lors de l’épidémie du virus Ebola, en 2014. Même si la situation est préoccupante, gardons la tête froide, et rappelons qu’à l’heure de la publication de cet article, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a bien reconnu l’urgence en Chine, mais ne parle pas “d’urgence de santé publique de portée internationale” comme c’était le cas pour le virus H1N1… Et espérons que si par malheur de nouveaux cas venaient à se déclarer, ils ne se tournent pas vers les développeurs de Theme Hospital pour se faire soigner…

Plague, Inc. est disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch, iOS et Android.