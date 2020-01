PS5 – La console ne sera pas présentée à l’E3 2020

Avec ou sans PS5, Sony ne sera tout simplement pas sur le salon.

Contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, et malgré la sortie de la PS5, Sony ne fera pas son retour à l’E3 pour l’édition 2020. L’info est officielle et émane d’un porte-parole de la marque qui a fait ses déclarations au site Gamesindustry.biz :

« Après avoir longuement réfléchi, SIE a décidé de ne pas participer à l’E3 2020. Nous avons un grand respect pour l’ESA [l’organisateur de l’E3], mais nous ne pensons pas que l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous travaillons cette année. (…)

Nous sommes concentrés sur la manière de faire pour que nos fans prennent pleinement part à la famille PlayStation. Nous avons un fantastique line up de titres qui arrivent sur PlayStation 4, et avec le lancement de la PlayStation 5, nous sommes réellement impatients de fêter tout cela avec nos fans cette année. »

Un coup dur pour le plus grand salon des jeux vidéo, qui se retrouve définitivement en manque d’acteurs majeurs. Depuis que Nintendo a initié – avec succès – une nouvelle manière de gérer sa communication via les Nintendo Direct, le procédé a fait tache d’encre. Et si les State of Play de PlayStation (aka les PlayStation Direct !) n’ont pas encore rencontré le succès de la concurrence, c’est peut-être plus par manque de contenu à présenter que par une mauvaise maîtrise du format.

L’an dernier, il se murmurait que Sony avait préféré passer son tour, car n’ayant pas grand-chose à montrer. Et les mêmes avaient pensé que le géant japonais serait se retour cette année, sa nouvelle machine sous le bras. Il n’en sera rien. Avec les annonces très attendues concernant la PS5, nul doute que Sony est en train de préparer un événement à la hauteur des révélations. On sait déjà que quel que soit le format choisi, celui-ci sera très suivi, et Sony n’aura pas besoin du support de l’E3 pour atteindre son public.

Quant à l’E3, qui devra faire cette année encore sans Sony, et très probablement sans Nintendo, on se demande s’il n’a pas fait long feu…