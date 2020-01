Overwatch League – L’e-sport confronté au coronavirus

L’Overwatch League obligé d’annuler plusieurs matchs face à l’épidémie.

Sur les lèvres de tout le monde depuis bientôt deux semaines, l’épidémie de coronavirus initialement apparue en Chine continue sa lente progression dans le reste du monde. Face à l’intérêt des médias pour ce sujet, il n’est pas surprenant de voir le monde vidéoludique être impacté par cette crise. Si certains développeurs s’en servent pour relancer leur jeu, d’autres au contraire voient leurs projets mis à mal. C’est notamment le cas de Blizzard qui se voit dans l’obligation d’annuler un grand nombre de matchs de l’Overwatch League sur le territoire chinois.

Une nouvelle qui ne manquera pas de décevoir de nombreux fans asiatiques, notamment les supporters des Dragons, des Sparks et des Charge qui voient leurs matchs à domicile tout simplement annulés. En effet, contrairement aux autres années, les matchs de l’Overwatch League ne se déroulent plus dans la Blizzard Arena, mais s’offrent une tournée mondiale pour que tous les fans puissent en profiter. Mais face aux risques sanitaires que représentent ces matchs pour les joueurs comme pour les fans – un grand regroupement de personnes favorisant la prolifération du virus–, la décision a été prise de ne pas tenter le diable. Ainsi, c’est sur le compte Twitter de l’Overwatch League que l’annonce de l’annulation des matchs prévus en février et en mars a été dévoilée. Une information qui n’a pas manqué de faire couler de l’encre chez les fans chinois. Toutefois, Blizzard a insisté sur sa volonté de vouloir reprogrammer ultérieurement les matchs supprimés sans pour autant préciser quand.

Pour rappel, la nouvelle saison de l’Overwatch League débutera le 8 février prochain avec l’équipe française en tête d’affiche puisque Paris Eternal affrontera les Toronto Defiant. Se déroulant à New York, le match pourra être visionné en live via la plateforme YouTube Gaming.