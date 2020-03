L’annonce de l’annulation de l’E3 2020 bouleverse pas mal des plans dans l’industrie. Cet été sera en effet la dernière ligne droite avant la sortie des machines nouvelle génération, et certains comptaient profiter du salon pour frapper un grand coup. C’est le cas de Warner, qui tenait un stand sur l’E3 pour la première fois, et avait très certainement prévu de nous montrer quelque chose autour du prochain jeu Batman.

L’Entertainment Software Association (ESA), organisateur de l’événement, souhaite néanmoins “coordonner une expérience en ligne pour mettre en scène les annonces et nouveautés de l’industrie en juin 2020″. Une sorte d’E3 2020 on line, ou un E3 Direct, selon la formule désormais consacrée…

Deux acteurs essentiels, eux-aussi privés d’E3 2020, ont d’ores et déjà fait part de leur volonté de mettre en place ce type d’organisation. C’est par la “bouche” de Phil Spencer (un Tweet, en fait), qui est à la tête du département Xbox chez Microsoft, qu’on apprend qu’Xbox nous promet un événement numérique pour un peu plus tard cette année :

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we’ll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020